Футболист немецкого клуба утонул в 16 лет
Футболист юношеской команды «Фортуна» (Дюссельдорф) 16-летний Ньютон Опоку-Менса утонул 30 июля во время купания на озере в Дуйсбурге. Об этом сообщается на сайте клуба второй бундеслиги.
«Фортуна» отменила все тренировки и матчи у команд академии.
В клубе заявили, что все пребывают в шоке из-за смерти игрока, и выразили соболезнования его семье.
Как пишет WDR, спасателям сообщили, что молодой человек, купавшийся в озере Берта, нырнул и не показывается на поверхности около 18:30 по местному времени. К спасательной операции подключились около 50 человек, в том числе другие отдыхающие.
Опоку-Менсу удалось достать из воды и реанимировать, но около 20:30 он умер в больнице.
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