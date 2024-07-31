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Футболист немецкого клуба утонул в 16 лет

Футболист немецкого клуба «Фортуна» утонул в озере в 16 лет
Происшествие случилось на озере Берта в Дуйсбурге. Ньютона Опоку-Менсу смогли достать из воды и реанимировать, но он вскоре умер в больнице
Ньютон Опоку-Менса
Ньютон Опоку-Менса (Фото: f95.de )

Футболист юношеской команды «Фортуна» (Дюссельдорф) 16-летний Ньютон Опоку-Менса утонул 30 июля во время купания на озере в Дуйсбурге. Об этом сообщается на сайте клуба второй бундеслиги.

«Фортуна» отменила все тренировки и матчи у команд академии.

В клубе заявили, что все пребывают в шоке из-за смерти игрока, и выразили соболезнования его семье.

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Как пишет WDR, спасателям сообщили, что молодой человек, купавшийся в озере Берта, нырнул и не показывается на поверхности около 18:30 по местному времени. К спасательной операции подключились около 50 человек, в том числе другие отдыхающие.

Опоку-Менсу удалось достать из воды и реанимировать, но около 20:30 он умер в больнице.

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Анна Сатдинова
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