Футболист немецкого клуба утонул в 16 лет

Футболист немецкого клуба «Фортуна» утонул в озере в 16 лет

Происшествие случилось на озере Берта в Дуйсбурге. Ньютона Опоку-Менсу смогли достать из воды и реанимировать, но он вскоре умер в больнице

Ньютон Опоку-Менса (Фото: f95.de )

Футболист юношеской команды «Фортуна» (Дюссельдорф) 16-летний Ньютон Опоку-Менса утонул 30 июля во время купания на озере в Дуйсбурге. Об этом сообщается на сайте клуба второй бундеслиги.

«Фортуна» отменила все тренировки и матчи у команд академии.

В клубе заявили, что все пребывают в шоке из-за смерти игрока, и выразили соболезнования его семье.

Как пишет WDR, спасателям сообщили, что молодой человек, купавшийся в озере Берта, нырнул и не показывается на поверхности около 18:30 по местному времени. К спасательной операции подключились около 50 человек, в том числе другие отдыхающие.

Опоку-Менсу удалось достать из воды и реанимировать, но около 20:30 он умер в больнице.