В Тонге 18-летний кайтсерфер утонул за полтора месяца до Олимпиады
Родившийся в США кайтсерфер Джексон Джеймс Райс, который должен был стать первым белым представителем Тонги на Олимпийских играх в Париже, погиб на 19-м году жизни во время занятий фридайвингом, пишет NZ Herald.
Райс квалифицировался на Игры в дебютной дисциплине кайтфойлинг (катание на доске с подводным крылом).
В субботу Райс нырял с лодки на островах и, вероятно, потерял сознание. Его тело нашли другие ныряльщики, реанимировать молодого человека не удалось.
Райс в трехлетнем возрасте переехал в Тонгу из США вместе с родителями, которые владеют отелем на одном из островов.
Тонганские спортсмены участвовали в восьми летних и двух зимних Олимпиадах. Единственную медаль, серебро, в 1996 году завоевал боксер Паэа Вольфграмм.
Соревнования по кайтфойлингу пройдут в Марселе с 28 июля по 8 августа.
Потеря сознания («блэкаут») у фридайверов возникает из-за острой гипоксии и является основной опасностью при погружениях на задержке дыхания.
Упал — поднялся.
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