В Тонге 18-летний кайтсерфер утонул за полтора месяца до Олимпиады

Джексон Джеймс Райс нырял с лодки на островах и потерял сознание под водой, его не удалось спасти. Он должен был стать первым белым спортсменом из Тонги на Играх

Джексон Джеймс Райс (Фото: jj__rice / Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена))

Родившийся в США кайтсерфер Джексон Джеймс Райс, который должен был стать первым белым представителем Тонги на Олимпийских играх в Париже, погиб на 19-м году жизни во время занятий фридайвингом, пишет NZ Herald.

Райс квалифицировался на Игры в дебютной дисциплине кайтфойлинг (катание на доске с подводным крылом).

В субботу Райс нырял с лодки на островах и, вероятно, потерял сознание. Его тело нашли другие ныряльщики, реанимировать молодого человека не удалось.

Райс в трехлетнем возрасте переехал в Тонгу из США вместе с родителями, которые владеют отелем на одном из островов.

Тонганские спортсмены участвовали в восьми летних и двух зимних Олимпиадах. Единственную медаль, серебро, в 1996 году завоевал боксер Паэа Вольфграмм.

Соревнования по кайтфойлингу пройдут в Марселе с 28 июля по 8 августа.

Потеря сознания («блэкаут») у фридайверов возникает из-за острой гипоксии и является основной опасностью при погружениях на задержке дыхания.