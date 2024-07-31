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В США решили узаконить право не платить WADA на фоне скандала с китайцами

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Группа членов палаты представителей и сената предложила законопроект, позволяющий правительству сокращать или прекращать финансирование WADA. США являются крупнейшим донором WADA — ежегодно они платят агентству более $3 млн
Всемирное антидопинговое агентство WADA
Всемирное антидопинговое агентство WADA (Фото: REUTERS/Denis Balibouse/File Photo)

Группа парламентариев в США разработала законопроект «О восстановлении доверия к Всемирному антидопинговому агентству (WADA)», который позволит правительству сокращать или прекращать финансирование организации, сообщает Reuters.

В случае принятия законопроекта соответствующими полномочиями будет наделено Управление национальной политики по контролю над наркотиками (ONDCP).

В 2023 году США внесли около $3,4 млн в бюджет WADA (его общий размер — почти $50 млн). В 2024-м планировалось внести такую же сумму.

Конфликт между WADA и Антидопинговым агентством США (USADA) начался после публикаций о положительных допинг-пробах 23 китайских пловцов, которых не наказали за триметазидин и допустили на Игры в Токио.

Соавтор проекта сенатор-республиканец Марша Блэкберн считает, что МОК и WADA пытались «оказать давление» на США, требуя прекратить расследование ФБР по этому вопросу, угрожая заявке Солт-Лейк-Сити на проведение зимних Игр в 2034 году.

«Нас не заставят замолчать за наши попытки продвигать честную игру», — заявила она.

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МОК ранее добавил поправку в контракт с городом-организатором Игр 2034 года Солт-Лейк-Сити, которая позволит расторгнуть соглашение, если главенство WADA в борьбе с допингом не будет признаваться.

24 июля стало известно, что WADA попросило независимый комитет по соответствию проверить USADA. Это может поставить под угрозу планы США по проведению двух следующих Олимпийских игр — в 2028 в Лос-Анджелесе и в 2034 году в Солт-Лейк-Сити.

Китайское антидопинговое агентство (CHINADA) оправдало пловцов, заявив, что триметазидин случайно попал в их организмы из-за бытового загрязнения в отеле. WADA не нашло доказательств, которые могли бы оспорить выводы Китая.

Тогда инцидент не предали огласке. Некоторые пловцы китайской сборной завоевали медали в Токио и выступают на Олимпийских играх в Париже.

Посольство Китая в Вашингтоне раскритиковало законопроект, назвав весь скандал «надуманным».

Ранее NYT сообщила, что CHINADA в 2022 году оправдало двух пловцов, получивших положительную допинг-пробу. Специалисты не смогли точно определить, как в пробах спортсменов оказался анаболический стероид, и решили, что он попал в организм из ресторанного гамбургера.

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