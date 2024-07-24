Глава USADA в ответ на угрозы сравнил WADA с декоративной собачкой
Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт заявил, что шокирован угрозами со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) и что сессия организации в Париже показала необходимость реформы Всемирного антидопингового агентства (WADA). Заявление Тайгарта опубликовано на сайте USADA.
МОК ранее поддержал WADA в деле китайских пловцов, по которому в США начали федеральное расследование. В среду, объявляя Солт-Лейк-Сити хозяином Олимпиады-2034, МОК указал, что контракт на Игры может быть расторгнут, если принимающая сторона не будет признавать главенство WADA в борьбе с допингом. Глава WADA Витольд Банька, выступая на сессии МОК, пригрозил США и USADA изоляцией.
Тайгарт отреагировал на ситуацию каламбуром.
«WADA нарушило правила и нуждается в подотчетности и реформах, чтобы действительно стать контролирующим органом (watchdog, также может означать «сторожевой пес»). Сегодняшний день еще раз продемонстрировал, что в нынешнем виде WADA — это всего лишь декоративная собачка в спорте, и у «чистых» спортсменов мало шансов», — заявил Тайгарт.
Конфликт между WADA и USADA продолжается с апреля, когда стало известно, что на Олимпиаде в Токио выступили китайские пловцы, которых незадолго до этого поймали на триметазидине.
Китайское агентство (CHINADA) не стало наказывать 23 спортсменов, объяснив допинг-пробы случайным загрязнением. WADA не стало оспаривать вердикт из-за отсутствия перспектив в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Впоследствии WADA дало подробные объяснения по этому делу и назначило независимого юриста для проверки, однако в США начали расследование, используя «Акт Родченкова», который подразумевает уголовное преследование нарушителей антидопинговых правил по всему миру.
11 из ранее пойманных на допинге китайцев выступят на Играх в Париже.
Украина готова к переговорам с Россией
На Солнце произошла вспышка, которая может отключить электричество на всей планете
Песков заявил, что готовность Украины к переговорам «идет в унисон» с позицией России
Потребление алкоголя в России сократилось на 43%, заявила Голикова
Зимние олимпийские игры 2030 года пройдут во французских Альпах
Морской экспорт нефти в июле установит новый рекорд
Telegram убрал монетизацию для российских каналов через 6 дней после обновления
Банковский сектор подвергся DDOS-атаке
Госдума приняла ряд поправок в Налоговый кодекс