Глава USADA в ответ на угрозы сравнил WADA с декоративной собачкой

Президент WADA пригрозил изоляцией США из-за дела китайских пловцов, а МОК назвал условием проведения Игр в Солт-Лейк-Сити признание главенства WADA. Глава USADA в ответ назвал всемирное агентство ручной собачкой

Трэвис Тайгарт (Фото: Nathan Howard / Getty Images)

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт заявил, что шокирован угрозами со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) и что сессия организации в Париже показала необходимость реформы Всемирного антидопингового агентства (WADA). Заявление Тайгарта опубликовано на сайте USADA.

МОК ранее поддержал WADA в деле китайских пловцов, по которому в США начали федеральное расследование. В среду, объявляя Солт-Лейк-Сити хозяином Олимпиады-2034, МОК указал, что контракт на Игры может быть расторгнут, если принимающая сторона не будет признавать главенство WADA в борьбе с допингом. Глава WADA Витольд Банька, выступая на сессии МОК, пригрозил США и USADA изоляцией.

Тайгарт отреагировал на ситуацию каламбуром.

«WADA нарушило правила и нуждается в подотчетности и реформах, чтобы действительно стать контролирующим органом (watchdog, также может означать «сторожевой пес»). Сегодняшний день еще раз продемонстрировал, что в нынешнем виде WADA — это всего лишь декоративная собачка в спорте, и у «чистых» спортсменов мало шансов», — заявил Тайгарт.

Конфликт между WADA и USADA продолжается с апреля, когда стало известно, что на Олимпиаде в Токио выступили китайские пловцы, которых незадолго до этого поймали на триметазидине.

Китайское агентство (CHINADA) не стало наказывать 23 спортсменов, объяснив допинг-пробы случайным загрязнением. WADA не стало оспаривать вердикт из-за отсутствия перспектив в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Впоследствии WADA дало подробные объяснения по этому делу и назначило независимого юриста для проверки, однако в США начали расследование, используя «Акт Родченкова», который подразумевает уголовное преследование нарушителей антидопинговых правил по всему миру.

11 из ранее пойманных на допинге китайцев выступят на Играх в Париже.