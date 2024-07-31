Мэр Парижа призналась в отсутствии плана Б на случай грязной воды в Сене
Организаторы Олимпиады не готовили никакой запасной план на случай непригодности воды в Сене для соревнований, заявила в эфире RMC Sport мэр Парижа Анн Идальго.
Идальго 17 июля искупалась в Сене перед Олимпиадой, чтобы доказать ее безопасность для триатлонистов и пловцов на открытой воде. Однако из-за прошедших в Париже дождей качество воды в реке снова ухудшилось — были отменены оба тренировочных заплыва триатлонистов и мужские соревнования были перенесены на день позже.
По словам Идальго, «не было плана Б, потому что в плане Б не было необходимости». «План А всегда был единственно возможным планом», — сказала она.
«Конечно, есть капризы погоды, дожди и штормы, которые были выше по течению от Парижа. У нас всегда была уверенность, потому что мы работаем серьезно, с большими профессионалами», — отметила мэр.
Ранее заместитель Идальго Пьер Рабадан говорил, что «план Б состоит в том, что мы перенесем соревновательные дни».
На Сене еще должны пройти смешанная эстафета триатлонистов 5 августа и 10-километровые заплывы 8-9 августа.
Власти Франции направили на очистку Сены €1,4 млрд с 2015 года, однако качество воды вызывало вопросы еще за несколько недель до старта Игр.
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