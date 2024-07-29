В мэрии Парижа фразой «это нормально» отреагировали на отмену заплывов в Сене

В мэрии Парижа назвали нормальной ситуацию с ухудшением воды в Сене

В мэрии Парижа не исключили перенос турниров по триатлону на другой срок

Париж (Фото: Reuters)

В мэрии Парижа не видят причин для отмены заплывов по Сене, несмотря на отмену тренировок триатлонистов из-за плохого состояния воды. Об этом заявил заместитель мэра города по вопросам спорта Пьер Рабадан.

Соревнования по триатлону на Олимпийских играх в Париже запланированы на 30 и 31 июля.

Организаторы отметили, что качество воды в Сене ухудшилось из-за дождей, которые шли несколько дней.

«Это нормально, мы находимся в естественной среде. Шел сильный дождь [во время церемонии открытия 26 июля]. На следующий день также пошел дождь. Это влияет на качество воды», — прокомментировал ситуацию Пьер Рабадан в эфире радио RMC.

Чиновник отметил, что вскоре состояние воды будет в норме из-за прекращения дождей. С начала июня 80% дней показывают качество воды, пригодное для купания. Она [Сена] реагирует на погодные явления. Мы видим кривые, которые имеют явления загрязнения, но возвращаются в норму через 24–48 часов», — добавил он.

Рабадан не исключил перенос соревнований на другой срок.

«План Б состоит в том, что мы перенесем соревновательные дни. Мы можем объединить два дня в один. Это запланировано», — добавил он, выразив надежду, что к такому решению прибегать не придется.