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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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На Олимпиаде усилили охрану сборной Израиля после убийства лидера ХАМАС

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Убийства одного из командиров «Хезболлы» и главы политбюро ХАМАС вынудили организаторов ОИ предоставить израильским спортсменам дополнительную охрану
Футболист Израиля на Олимпиаде в Париже
Футболист Израиля на Олимпиаде в Париже (Фото: REUTERS)

Cпецслужбы Израиля усилят охрану спортсменов страны на Олимпийских играх в Париже после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и старшего руководителя «Хезболлы» Фуада Шукра в Бейруте, сообщает израильский портал Ynet.

У сотрудников израильской спецслужбы возникли опасения, что члены делегации Израиля могут стать объектами для мести. Спецслужбы Израиля и спецназ Франции с первых дней Олимпиады ведут усиленную охрану израильской сборной из-за антисемитских настроений. Сообщается, что еще до убийств руководителей ХАМАС и «Хезболлы» израильские спортсмены получали угрозы в социальных сетях на почве ненависти.

Фуад Мохсен Шукр, один из командующих вооруженными формированиями шиитского движения «Хезболла», погиб при ударе Израиля по Бейруту. По данным ЦАХАЛ, Шукр был правой рукой лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и советником по планированию и руководству боевыми операциями.

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания и один из его телохранителей погибли в результате атаки в Тегеране при прямом попадании ракеты. За убийство Хании глава Ирана Али Хаменеи пригрозил Израилю суровым наказанием.

Ранее МОК выразил нежелание вмешиваться в конфликт олимпийских комитетов Израиля и Палестины. По словам представителя комитета Марка Адамса, никто бы не смог участвовать в Олимпиаде, если бы организация учитывала жалобы всех национальных команд.

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Олимпиада-2024 Израиль ХАМАС Хезболла палестино-израильский конфликт
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