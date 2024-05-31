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ФХР оспорила в CAS решение международной федерации по делу Федотова

ФХР оспорила в CAS решение IIHF по делу голкипера Ивана Федотова
IIHF в начале мая оштрафовала Федерацию хоккея России на 1 млн швейцарских франков (100,525 млн руб.) за выступление Ивана Федотова в КХЛ, несмотря на дисквалификацию
Иван Федотов
Иван Федотов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Федерация хоккея России (ФХР) подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международной федерации хоккея (IIHF) по делу голкипера Ивана Федотова. Об этом «РИА Новости» сообщили в ФХР.

Дисциплинарный комитет IIHF в начале мая вынес решение о наложении на ФХР штрафа в размере 1 млн швейцарских франков за выступление Федотова в чемпионате КХЛ в сезоне 2023/24 в составе ЦСКА. На ЦСКА наложили двухлетний запрет на проведение международных трансферов, самого голкипера на три года отстранили от участия во всех турнирах, включая Олимпиаду. Хотя это не помешает ему играть в НХЛ за «Филадельфию», потому что североамериканская лига находится вне юрисдикции международной федерации.

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Иван Федотов

Федотов перед позапрошлым сезоном вместо поездки в НХЛ, где у него был контракт с «Филадельфией», был внезапно призван в армию, а после завершения службы голкипер подписал двухлетний контракт с ЦСКА.

В НХЛ посчитали, что его годовой контракт все еще в силе, а ЦСКА заявлял, что соглашение с «Филадельфией» не имеет юридической силы. IIHF встала на сторону клуба НХЛ и дисквалифицировала Федотова до конца 2023 года, а ЦСКА получил запрет на международные трансферы на один сезон. Но КХЛ в итоге все равно разрешила ему играть за ЦСКА.

В прошедшем сезоне ЦСКА вылетел из плей-офф КХЛ в первом раунде от ярославского «Локомотива». После этого армейцы решили расторгнуть контракт с 27-летним Федотовым и тот отправился в «Филадельфию». Он даже успел провести три матча в НХЛ, а в апреле подписал новый двухлетний контракт на сумму $6,5 млн.

Федотов является обладателем Кубка Гагарина 2022 года в составе ЦСКА и вице-чемпионом Олимпиады в Пекине в составе сборной России.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей ФХР CAS Международная федерация хоккея (IIHF) Иван Федотов
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