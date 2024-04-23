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Федотов подписал новый контракт с клубом НХЛ на сумму $6,5 млн

Федотов подписал новый контракт с клубом НХЛ «Филадельфия» на сумму $6,5 млн
Голкипер начинал нынешний сезон в ЦСКА, а после вылета армейцев из плей-офф КХЛ с ним был расторгнут контракт, и он отправился в НХЛ. За «Филадельфию» Федотов успел провести три матча, пропуская в среднем 4,95 шайбы
Иван Федотов
Иван Федотов (Фото: Eric Hartline / USA TODAY Sports / Reuters)

Российский голкипер Иван Федотов подписал новый контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз». Об этом сообщает TSN.

Сумма соглашения с 27-летним вратарем составила $6,5 млн.

Россиянин начинал нынешний сезон в ЦСКА, после вылета армейцев из плей-офф КХЛ с ним был расторгнут контракт, и Федотов отправился в НХЛ. За «Флайерз» он успел провести три матча, пропуская в среднем 4,95 шайбы.

Федотов пропустил четыре шайбы в первом матче в НХЛ в стартовом составе
Спорт
Иван Федотов

Россиянин подписал однолетний контракт с «Филадельфией» летом 2022 года. Однако перед отъездом в НХЛ был задержан и позднее отправлен в армию. После прохождения службы подписал двухлетнее соглашение с ЦСКА.

В НХЛ опротестовали контракт Федотова с ЦСКА, поскольку у россиянина было действующее соглашение с «Филадельфией». В результате Международная федерация хоккея (IIHF) запретила ЦСКА международные трансферы на один сезон и дисквалифицировала игрока до конца 2023 года. Несмотря на дисквалификацию, КХЛ разрешила ему играть за ЦСКА.

Армейцы в нынешнем сезоне заняли шестое место в «регулярке» и вылетели в первом раунде плей-офф, их худший результат за десять лет. В итоге голкипер решили отпустить в НХЛ.

Федотов — обладатель Кубка Гагарина 2022 года в составе ЦСКА и вице-чемпион Олимпиады в Пекине в составе сборной России.

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Филадельфия Флайерз Иван Федотов
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