ЦСКА расторг контракт с вратарем Иваном Федотовым
ЦСКА расторг контракт с вратарем Иваном Федотовым, оказавшимся прошлым летом в центре скандала из-за контракта с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз», сообщила пресс-служба клуба.
Федотов провел за ЦСКА 49 матчей, отразив 1251 бросок по воротам (91,4%).
Cпортивные права на вратаря в России по-прежнему сохраняются за ЦСКА.
ЦСКА, выигравший в прошлом сезоне Кубок Гагарина, вылетел из плей-офф в первом раунде от ярославского «Локомотива».
Федотов перед прошлым сезоном вместо поездки в НХЛ был внезапно призван в армию, а потом подписал контракт с ЦСКА.
НХЛ дисквалифицировала игрока до конца 2023 года, но КХЛ в итоге разрешила ему играть, изменив регламент. Международная федерация (IIHF) запретила ЦСКА международные трансферы на один сезон и оштрафовала ФХР, а ее дисциплинарный комитет в декабре отклонил апелляцию игрока и клуба. Глава IIHF Люк Тардиф угрожал голкиперу новыми санкциями.
Федотов является обладателем Кубка Гагарина 2022 года в составе ЦСКА и вице-чемпионом Олимпиады в Пекине в составе сборной России.
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