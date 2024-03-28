ЦСКА расторг контракт с вратарем Иваном Федотовым после вылета из Кубка Гагарина

В клубе заявили, что права на вратаря остаются за ЦСКА. В прошлом году IIHF дисквалифицировала Ивана Федотова за нарушение контракта с «Филадельфией» — вместо игры в НХЛ он оказался в армии, а потом подписал контракт с армейцами

Фото: Официальный сайт ХК ЦСКА (cska-hockey.ru)

ЦСКА расторг контракт с вратарем Иваном Федотовым, оказавшимся прошлым летом в центре скандала из-за контракта с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз», сообщила пресс-служба клуба.

Федотов провел за ЦСКА 49 матчей, отразив 1251 бросок по воротам (91,4%).

Cпортивные права на вратаря в России по-прежнему сохраняются за ЦСКА.

ЦСКА, выигравший в прошлом сезоне Кубок Гагарина, вылетел из плей-офф в первом раунде от ярославского «Локомотива».

Федотов перед прошлым сезоном вместо поездки в НХЛ был внезапно призван в армию, а потом подписал контракт с ЦСКА.

НХЛ дисквалифицировала игрока до конца 2023 года, но КХЛ в итоге разрешила ему играть, изменив регламент. Международная федерация (IIHF) запретила ЦСКА международные трансферы на один сезон и оштрафовала ФХР, а ее дисциплинарный комитет в декабре отклонил апелляцию игрока и клуба. Глава IIHF Люк Тардиф угрожал голкиперу новыми санкциями.

Федотов является обладателем Кубка Гагарина 2022 года в составе ЦСКА и вице-чемпионом Олимпиады в Пекине в составе сборной России.