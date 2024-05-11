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IIHF отстранила вратаря Федотова и запретила ЦСКА международные трансферы

IIHF отстранила Федотова на три года, а ЦСКА запретила международные трансферы
Российского голкипера IIHF на три года отстранила от участия во всех турнирах, включая Олимпиаду. Это не помешает ему играть в НХЛ за «Филадельфию», потому что североамериканская лига находится вне юрисдикции IIHF
Иван Федотов
Иван Федотов (Фото: Daniel Felipe Kutepov / Global Look Press)

Дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея (IIHF) наложил на московский ЦСКА двухлетний запрет на проведение международных трансферов из-за дела голкипера Ивана Федотова. Об этом сообщается на сайте IIHF.

Запрет на трансферы завершится 10 августа 2026 года.

На самого Федотова наложено шестимесячное отстранение от игры на клубном уровне, которое вступит в силу по возвращении голкипера из НХЛ в любую команду, находящуюся под юрисдикцией национальной федерации — члена IIHF.

Также Федотов не сможет три года принимать участие в турнирах под эгидой IIHF, в том числе Олимпийских играх.

IIHF оштрафовала Федерацию хоккея России за выступление Федотова в КХЛ
Спорт
Иван Федотов

Кроме того, Федерация хоккея России (ФХР) была оштрафована на 1 млн швейцарских франков (100,525 млн руб.). ФХР об этом уже сообщала 8 мая.

ЦСКА, Федотов и ФХР были наказаны за игнорирование предыдущего решения IIHF по этому делу.

Федотов перед позапрошлым сезоном вместо поездки в НХЛ, где у него был контракт с «Филадельфией», был внезапно призван в армию, а после завершения службы голкипер подписал двухлетний контракт с ЦСКА.

В НХЛ посчитали, что его годовой контракт все еще в силе, а ЦСКА заявлял, что соглашение с «Филадельфией» не имеет юридической силы. КХЛ в итоге разрешила ему играть за ЦСКА.

IIHF за это запретила ЦСКА международные трансферы на один сезон и оштрафовала ФХР, а ее дисциплинарный комитет в декабре отклонил апелляцию игрока и клуба. Федотов же продолжил играть за ЦСКА.

В прошедшем сезоне ЦСКА вылетел из плей-офф КХЛ в первом раунде от ярославского «Локомотива». После этого армейцы решили расторгнуть контракт с 27-летним Федотовым, и тот отправился в «Филадельфию». Он даже успел провести три матча в НХЛ, а в апреле подписал новый двухлетний контракт на сумму $6,5 млн.

Федотов является обладателем Кубка Гагарина 2022 года в составе ЦСКА и вице-чемпионом Олимпиады в Пекине в составе сборной России.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей Международная федерация хоккея (IIHF) ХК ЦСКА Иван Федотов
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