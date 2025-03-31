WTA сменила флаг бывшей первой ракетки России на австралийский

Дарья Касаткина 29 марта объявила, что будет играть за Австралию, соответствующий флаг появился у нее в профиле на сайте WTA. С 2022 года Касаткина выступала на турнирах в нейтральном статусе

Дарья Касаткина (Фото: Christopher Pike / Getty Images)

Женская теннисная ассоциация (WTA) указала в профиле Дарьи Касаткиной, объявившей о смене спортивного гражданства, флаг Австралии.

С 2022 года Касаткина, как и все россиянки и белоруски, выступала на турнирах WTA в нейтральном статусе, и в ее профиле гражданство не указывалось.

Касаткина 29 марта сообщила, что австралийское правительство приняло ее заявление на получение постоянного вида на жительство (ВНЖ) и она теперь будет представлять эту страну.

Теннисистка была первой ракеткой России до конца февраля, когда ее в рейтинге обошла Мирра Андреева.

На счету 27-летней Касаткиной восемь побед на турнирах WTA в одиночном разряде и Кубок Билли Джин Кинг 2021 года в составе сборной России.

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев говорил «Матч ТВ», что контакта как такового с Касаткиной у организации уже не было и все давно шло к смене ее гражданства.

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила Vseprosport, что теннисистка давно живет за границей, отказалась играть за Россию на Олимпиаде в Париже и ей «просто не по пути с нашей страной».