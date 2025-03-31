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WTA сменила флаг бывшей первой ракетки России на австралийский

WTA сменила флаг бывшей первой ракетки России Касаткиной на австралийский
Дарья Касаткина 29 марта объявила, что будет играть за Австралию, соответствующий флаг появился у нее в профиле на сайте WTA. С 2022 года Касаткина выступала на турнирах в нейтральном статусе
Дарья Касаткина
Дарья Касаткина (Фото: Christopher Pike / Getty Images)

Женская теннисная ассоциация (WTA) указала в профиле Дарьи Касаткиной, объявившей о смене спортивного гражданства, флаг Австралии.

С 2022 года Касаткина, как и все россиянки и белоруски, выступала на турнирах WTA в нейтральном статусе, и в ее профиле гражданство не указывалось.

Касаткина 29 марта сообщила, что австралийское правительство приняло ее заявление на получение постоянного вида на жительство (ВНЖ) и она теперь будет представлять эту страну.

Экс-первая ракетка России будет выступать за Австралию
Спорт
Дарья Касаткина

Теннисистка была первой ракеткой России до конца февраля, когда ее в рейтинге обошла Мирра Андреева.

На счету 27-летней Касаткиной восемь побед на турнирах WTA в одиночном разряде и Кубок Билли Джин Кинг 2021 года в составе сборной России.

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев говорил «Матч ТВ», что контакта как такового с Касаткиной у организации уже не было и все давно шло к смене ее гражданства.

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила Vseprosport, что теннисистка давно живет за границей, отказалась играть за Россию на Олимпиаде в Париже и ей «просто не по пути с нашей страной».

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Анна Сатдинова
теннис Дарья Касаткина WTA смена гражданства
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