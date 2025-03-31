WTA сменила флаг бывшей первой ракетки России на австралийский
Женская теннисная ассоциация (WTA) указала в профиле Дарьи Касаткиной, объявившей о смене спортивного гражданства, флаг Австралии.
С 2022 года Касаткина, как и все россиянки и белоруски, выступала на турнирах WTA в нейтральном статусе, и в ее профиле гражданство не указывалось.
Касаткина 29 марта сообщила, что австралийское правительство приняло ее заявление на получение постоянного вида на жительство (ВНЖ) и она теперь будет представлять эту страну.
Теннисистка была первой ракеткой России до конца февраля, когда ее в рейтинге обошла Мирра Андреева.
На счету 27-летней Касаткиной восемь побед на турнирах WTA в одиночном разряде и Кубок Билли Джин Кинг 2021 года в составе сборной России.
Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев говорил «Матч ТВ», что контакта как такового с Касаткиной у организации уже не было и все давно шло к смене ее гражданства.
Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила Vseprosport, что теннисистка давно живет за границей, отказалась играть за Россию на Олимпиаде в Париже и ей «просто не по пути с нашей страной».
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Трамп заявил, что Зеленский хочет отказаться от сделки по добыче полезных ископаемых
Трамп рассказал о «психологическом дедлайне» для Москвы по миру с Киевом
Россия и США обсудили сотрудничество по добыче ресурсов в России
В Мьянму прибыли более 120 российских спасателей
В России стали реже дискриминировать при трудоустройстве
Правительство выступило против ограничения полномочий ЦБ
Роструд зафиксировал рост обращений в связи с долгами по зарплате
«Самолет» уточнил сроки проведения IPO дочерней компании
Суд потребовал от ВТБ заменить систему биллинга
Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов