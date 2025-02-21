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Мирра Андреева станет первой ракеткой России в обновленном рейтинге WTA

17-летняя россиянка благодаря победе над Еленой Рыбакиной и выходу в финал турнира категории WTA-1000 с понедельника станет 11-й ракеткой мира
Мирра Андреева
Мирра Андреева (Фото: Christopher Pike / Getty Images)

Мирра Андреева, которой сейчас 17 лет, на следующей неделе станет первой ракеткой России благодаря выходу в финал турнира категории WTA-1000 в Дубае.

В пятницу, 21 февраля, Андреева в 1/2 финала победила Елену Рыбакину из Казахстана, седьмую ракетку мира.

Андреева сейчас занимает 14-е место в мировом рейтинге (третья из россиянок), на ее счету один титул WTA в одиночном разряде. За выход в финал россиянка заработала 650 рейтинговых очков и более $350 тыс. призовых. Победительница турнира в Дубае получит 1000 очков и почти $600 тыс.

Мирра Андреева обыграла Рыбакину и вышла в финал крупного турнира в Дубае
Спорт
Мирра Андреева

В обновленном рейтинге WTA Андреева, независимо от исхода финала, станет 11-й ракеткой мира, обойдя опережающих ее россиянок Дарью Касаткину и Диану Шнайдер (она начали неделю на 11-й и 13-й строчках мирового рейтинга).

Андреева в прошлом сезоне выиграла первый турнир WTA (в Румынии), дошла до полуфинала «Ролан Гаррос» и завоевала серебро Олимпиады в парном разряде с Дианой Шнайдер.

Перед началом сезона Андреева заявила о планах попасть в топ-10 в этом году.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис WTA Мирра Андреева Дарья Касаткина Диана Шнайдер
Мирра Андреева фото

Мирра Андреева

спортсменка, теннисистка
29 апреля 2007 года
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