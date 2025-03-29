Тарпищев: Касаткина уже вряд ли будет играть быстрее и сильнее

Тарпищев заявил, что Касаткина вряд ли будет играть сильнее за Австралию

Дарья Касаткина объявила, что будет выступать за Австралию. Шамиль Тарпищев сказал, что контакта с теннисисткой у федерации нет и все давно к этому шло. Ранее глава ФТР говорил, что сменить гражданство могут около 20 теннисистов

Дарья Касаткина (Фото: Al Bello / Getty Images)

Все давно шло к тому, что бывшая первая ракетка страны Дарья Касаткина сменит спортивное гражданство, заявил «Матч ТВ» президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Касаткина в субботу объявила, что будет представлять Австралию. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) она занимает 12-е место.

«Дарья у нас давно не появлялась, контакта как такового с ней нет. Касаткина выбрала свой путь», — сказал Тарпищев.

Глава ФТР отметил, что у Касаткиной «хорошая голова в плане игры». «На медленных кортах она умеет раскладывать пасьянс, но быстрее она уже вряд ли станет. Вряд ли будет играть сильнее», — отметил он.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил Vseprosport, что Касаткиной с ее взглядами на жизнь будет проще жить в Австралии.

«Ну, ушла и ушла Касаткина. Туда ей дорога, значит. У нас и так большое количество молодых талантливых теннисисток, которые покоряют мировые турниры. Та же Мирра Андреева, например», — добавил Свищев.

Касаткиной 27 лет, за карьеру она выиграла восемь турниров WTA в одиночном разряде.

В конце февраля Тарпищев говорил, что сменить гражданство могут «не менее двадцати» российских теннисистов. В 2024 году из известных российских теннисистов в другие сборные перешли Александр Шевченко (Казахстан) и Элина Аванесян (Армения).