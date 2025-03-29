 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Тарпищев заявил, что Касаткина вряд ли будет играть сильнее за Австралию

Тарпищев: Касаткина уже вряд ли будет играть быстрее и сильнее
Дарья Касаткина объявила, что будет выступать за Австралию. Шамиль Тарпищев сказал, что контакта с теннисисткой у федерации нет и все давно к этому шло. Ранее глава ФТР говорил, что сменить гражданство могут около 20 теннисистов
Дарья Касаткина
Дарья Касаткина (Фото: Al Bello / Getty Images)

Все давно шло к тому, что бывшая первая ракетка страны Дарья Касаткина сменит спортивное гражданство, заявил «Матч ТВ» президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Касаткина в субботу объявила, что будет представлять Австралию. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) она занимает 12-е место.

«Дарья у нас давно не появлялась, контакта как такового с ней нет. Касаткина выбрала свой путь», — сказал Тарпищев.

Глава ФТР отметил, что у Касаткиной «хорошая голова в плане игры». «На медленных кортах она умеет раскладывать пасьянс, но быстрее она уже вряд ли станет. Вряд ли будет играть сильнее», — отметил он.

Экс-первая ракетка России будет выступать за Австралию
Спорт
Дарья Касаткина

Первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил Vseprosport, что Касаткиной с ее взглядами на жизнь будет проще жить в Австралии.

«Ну, ушла и ушла Касаткина. Туда ей дорога, значит. У нас и так большое количество молодых талантливых теннисисток, которые покоряют мировые турниры. Та же Мирра Андреева, например», — добавил Свищев.

Касаткиной 27 лет, за карьеру она выиграла восемь турниров WTA в одиночном разряде.

В конце февраля Тарпищев говорил, что сменить гражданство могут «не менее двадцати» российских теннисистов. В 2024 году из известных российских теннисистов в другие сборные перешли Александр Шевченко (Казахстан) и Элина Аванесян (Армения).

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Трамп назвал препятствие на переговорах по миру на Украине

Власти США отказались гарантировать завершение российско-украинского конфликта через месяц

Последствия землетрясения в Бангкоке. Видео

Hyundai, LG и Samsung начали обсуждать возвращение в Россию

Минобороны показало пожар на станции «Суджа» после удара ВСУ. Видео

МВФ выделит Украине еще $400 млн для поддержки бюджета

Российские военные освободили село на западе от Суджи. Инфографика

У россиян вырос уровень счастья

Ларисе Долиной вернули проданную мошенникам квартиру

10 самых популярных среди россиян стран для покупки жилья

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
теннис Дарья Касаткина смена гражданства Шамиль Тарпищев
Материалы по теме
Кокорин ответил на вопрос о получении второго гражданства
Спорт
Ученица Плющенко решила сменить спортивное гражданство на азербайджанское
Спорт
Касаткина неожиданно проиграла на старте престижного турнира в Дубае
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 89,66 (-0,89) Инвестиции, 28 мар, 19:14 Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 83,68 (-0,15) Инвестиции, 28 мар, 19:14
Тарпищев заявил, что Касаткина вряд ли будет играть сильнее за АвстралиюСпорт, 12:26
Ребенок-дроппер: какое наказание грозит и как защитить его от мошенниковИнвестиции, 12:19
AP сообщило, что в Киеве ожидают наступление РоссииПолитика, 12:11
В каких регионах сильнее всего увеличилось число поступавших абитуриентовОбщество, 12:00
Госдеп США предупредил о риске терактов в ДамаскеПолитика, 11:58
Каким будет ИТ будущегоРБК и Corpsoft24, 11:40
В Rutube не подтвердили данные о блокировке в ТурцииТехнологии и медиа, 11:27
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«РИА Новости» назвало причину бунта заключенных в колонии в НевьянскеОбщество, 11:22
На что способна размещенная в Европе американская атомная бомба B61-12Политика, 11:00
В Думе и Совфеде поспорили о «юридической кракозябре» с лишением мандатовПолитика, 10:59
США потребовали от компаний Франции отказаться от программ инклюзивностиПолитика, 10:57
Роскачество предупредило об угрозах мошенников изъять домашних животныхОбщество, 10:53
Крушение батискафа «Синдбад»: как организованы морские экскурсии в ЕгиптеБизнес, 10:48
Зачем нужен статус «квала» в РоссииРБК и Финам, 10:38