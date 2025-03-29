Касаткина заявила, что будет представлять на соревнованиях Австралию

Теннисистка рассказала, что хочет поселиться в Мельбурне. Австралийские власти уже приняли ее заявление на получение постоянного ВНЖ. Касаткиной 27 лет, с 2015 года она жила в Словакии, затем — в Испании

Вторая ракетка России Дарья Касаткина сообщила о смене спортивного гражданства. Теперь, выступая на соревнованиях, она будет представлять Австралию.

В соцсети Х теннисистка рассказала, что австралийское правительство приняло ее заявление на получение постоянного вида на жительство (ВНЖ). Касаткина отметила, что любит бывать в Мельбурне и «с нетерпением ждет возможности сделать его своим домом».

«Я с гордостью объявляю, что с этого момента в своей профессиональной теннисной карьере я буду представлять свою новую родину, Австралию», — написала она.

По словам теннисистки, это решение далось ей нелегко. Она подчеркнула, что всегда будет «с уважением и глубокой признательностью относиться к своим корням», однако «очень рада начать новую главу в своей карьере и жизни под австралийским флагом».

Касаткиной 27 лет, она родилась в городе Тольятти в Саратовской области. В 2015 году она переехала в Словакию, в 2019 — в Испанию.

Касаткина занимает 12-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) — выше из российских теннисисток только Мирра Андреева.