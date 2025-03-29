Касаткина заявила, что будет представлять на соревнованиях Австралию
Вторая ракетка России Дарья Касаткина сообщила о смене спортивного гражданства. Теперь, выступая на соревнованиях, она будет представлять Австралию.
В соцсети Х теннисистка рассказала, что австралийское правительство приняло ее заявление на получение постоянного вида на жительство (ВНЖ). Касаткина отметила, что любит бывать в Мельбурне и «с нетерпением ждет возможности сделать его своим домом».
«Я с гордостью объявляю, что с этого момента в своей профессиональной теннисной карьере я буду представлять свою новую родину, Австралию», — написала она.
По словам теннисистки, это решение далось ей нелегко. Она подчеркнула, что всегда будет «с уважением и глубокой признательностью относиться к своим корням», однако «очень рада начать новую главу в своей карьере и жизни под австралийским флагом».
Касаткиной 27 лет, она родилась в городе Тольятти в Саратовской области. В 2015 году она переехала в Словакию, в 2019 — в Испанию.
Касаткина занимает 12-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) — выше из российских теннисисток только Мирра Андреева.
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