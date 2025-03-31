Андреева и Шнайдер выиграли крупный турнир WTA в Майами в парном разряде

Российские теннисистки в решающем матче «тысячника» в США обыграли испанку Кристину Букшу и японку Мию Като. Андреева и Шнайдер завоевали свой второй титул WTA в парах

Мирра Андреева и Диана Шнайдер (Фото: Shi Tang / Getty Images)

Российские теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева стали победительницами турнира категории WTA-1000 в Майами в парном разряде.

В финальном матче 17-летняя Андреева и 20-летняя Шнайдер обыграли испанку Кристину Букшу и японку Мию Като со счетом.6:3, 6:7 (5:7), 10:2.

Россиянки выиграли свой второй титул WTA и первый «тысячник» в парном разряде.

В 2024 году на Олимпийских играх в Париже Шнайдер и Андреева впервые играли вместе в паре и дошли до финала, уступив там итальянкам Саре Эррани и Джасмин Паолини. В этом сезоне они выиграли турнир в Брисбене и дошли до полуфинала Australian Open и на «тысячнике» в Дохе.

Соревнования категории WTA-1000 уступают по престижности только «Большому шлему» и Итоговому турниру. Победительницы турнира в Майами получили $457 тыс. призовых и 1000 рейтинговых очков, финалистки — $242 тыс. и 650 очков.