Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли турнир WTA в Брисбене в парном разряде

Российские теннисистки выиграли турнир WTA в Брисбене в парном разряде

В финале российские теннисистки, серебряные призеры Олимпиады в Париже, обыграли соотечественницу Анну Калинскую и австралийку Присциллу Хон

Мирра Андреева и Диана Шнайдер (Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российские теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева стали победительницами турнира WTA в Брисбене (Австралия) в парном разряде.

В финале россиянки обыграли соотечественницу Анну Калинскую и австралийку Присциллу Хон со счетом 7:6 (8:6), 7:5.

17-летняя Андреева провела в Брисбене второй матч за день. Ранее она уступила белоруске Арине Соболенко в полуфинале в одиночном разряде.

Андреева и 20-летняя Шнайдер впервые в карьере выиграли турнир WTA в парном разряде.

На Олимпийских играх в Париже Шнайдер и Андреева впервые играли вместе в паре и дошли до финала, уступив там итальянкам Саре Эррани и Джасмин Паолини.

У 26-летней Калинской ранее было три титула WTA в парах в карьере, у 26-летней Хон титулов не было.

Победительницы турнира в Брисбене в парном разряде получат $75,82 тыс. призовых и 500 рейтинговых очков. Финалисткам достанется $48,59 тыс. и 325 очков.