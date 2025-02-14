Андреева и Шнайдер проиграли в полуфинале турнира WTA в Дохе в паре

Российские теннисистки уступили итальянкам Джасин Паолини и Саре Эррани, которым они также проиграли в финале Олимпиады в Париже. Россиянки вели 6:4, 5:3, но не реализовали три матчбола

Мирра Андреева (Фото: Mohamed Farag / Getty Images)

Российские теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева не смогли выйти в финал турнира WTA-1000 в Дохе в парном разряде.

В полуфинале 17-летняя Андреева и 20-летняя Шнайдер уступили третьим сеяным Саре Эррани и Джасмин Паолини из Италии со счетом 6:4, 6:7 (2:7), 9:11.

Во втором сете россиянки вели 5:3, всего они не реализовали три матчбола.

В решающем матче итальянки встретятся с победительницами встречи Беатрис Хаддад-Майя / Лаура Зигемунд (Бразилия/Германия) — Цзян Синьюй / Фанг-Се Ву (Китай/Тайвань).

В прошлом году на Олимпийских играх в Париже Шнайдер и Андреева впервые играли вместе в паре и дошли до финала, уступив там Эррани и Паолини. В этом сезоне они выиграли турнир в Брисбене и дошли до полуфинала Australian Open (победив во втором круге Эррани и Паолини).

Турнир в Дохе завершится 15 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $3,6 млн. Соревнования категории WTA-1000 уступают в престижности только «Большому шлему» и Итоговому турниру.