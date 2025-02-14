 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Андреева и Шнайдер проиграли в полуфинале турнира WTA в Дохе в паре

Российские теннисистки уступили итальянкам Джасин Паолини и Саре Эррани, которым они также проиграли в финале Олимпиады в Париже. Россиянки вели 6:4, 5:3, но не реализовали три матчбола
Мирра Андреева
Мирра Андреева (Фото: Mohamed Farag / Getty Images)

Российские теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева не смогли выйти в финал турнира WTA-1000 в Дохе в парном разряде.

В полуфинале 17-летняя Андреева и 20-летняя Шнайдер уступили третьим сеяным Саре Эррани и Джасмин Паолини из Италии со счетом 6:4, 6:7 (2:7), 9:11.

Во втором сете россиянки вели 5:3, всего они не реализовали три матчбола.

В решающем матче итальянки встретятся с победительницами встречи Беатрис Хаддад-Майя / Лаура Зигемунд (Бразилия/Германия) — Цзян Синьюй / Фанг-Се Ву (Китай/Тайвань).

Россиянка победила пятую ракетку мира и вышла в полуфинал турнира в Дохе
Спорт
Екатерина Александрова

В прошлом году на Олимпийских играх в Париже Шнайдер и Андреева впервые играли вместе в паре и дошли до финала, уступив там Эррани и Паолини. В этом сезоне они выиграли турнир в Брисбене и дошли до полуфинала Australian Open (победив во втором круге Эррани и Паолини).

Турнир в Дохе завершится 15 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $3,6 млн. Соревнования категории WTA-1000 уступают в престижности только «Большому шлему» и Итоговому турниру.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Вэнс не исключил отправку войск США на Украину при провале переговоров

Власти Подмосковья запретят алкомаркеты во дворах

Горбатый кит проглотил и выплюнул 24-летнего чилийца. Видео

Келлог заявил о необходимости прямых переговоров Путина и Зеленского

Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в «Большую семерку»

Как менялась ключевая ставка ЦБ за последние годы. Инфографика

На Украине ввели санкции против Порошенко, Коломойского и Медведчука

В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

5 фактов о российском авторынке, которые удивили. Карточки
Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
теннис WTA Мирра Андреева Диана Шнайдер Сара Эррани Джасмин Паолини
Мирра Андреева фото

Мирра Андреева

спортсменка, теннисистка
29 апреля 2007 года
Материалы по теме
Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал турнира в Дохе в паре
Спорт
Российская теннисистка выиграла турнир в Румынии
Спорт
Российским теннисистам указали гражданство на сайте турнира в Марселе
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 94,89 (-0,03) Инвестиции, 17:48 Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 90,31 (-0,72) Инвестиции, 17:48
Как узнать, кто же написал текст: человек или бездушная машинаРБК и Yandex Cloud, 18:10
Француженка Бреза-Буше завоевала золото в спринте на ЧМ по биатлонуСпорт, 18:07
News1 узнал, что Hyundai рассматривает возможность вернуть завод в РоссииАвто, 18:07
Набиуллина назвала риски рассрочки от застройщиковНедвижимость, 18:05
Свидание со стереотипом: 7 реальных историй о неудачных первых встречахLife, 18:04
В Москве задержали группу карманников, похищавших телефоны в метроОбщество, 18:01
В Польше заявили, что могут направить на Украину компании, а не солдатПолитика, 17:55
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
Блокировка BestChange и мемкоины Чжао. События недели на крипторынкеКрипто, 17:53
ВОЗ предложила наносить на алкоголь предупреждение о риске развития ракаВино, 17:42
Официальный курс доллара США опустился ниже ₽91 впервые с осени 2024 годаИнвестиции, 17:41
Режиссер фильма «Пророк»: «Меня могут как закопать, так и воспеть»Стиль, 17:37
Прокуратура проверит жалобы школьницы на издевательства и насилие в СИЗООбщество, 17:31
Набиуллина назвала путь к повышению доступности жилья в РоссииНедвижимость, 17:25
Фигурист Кондратюк выиграл короткую программу в финале Гран-при РоссииСпорт, 17:25