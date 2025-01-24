Андреева и Шнайдер не смогли выйти в финал Australian Open в парном разряде

Андреева и Шнайдер не смогли выйти в финал Australian Open

В полуфинале российские теннисистки проиграли американке Тэйлор Таунсенд и чешке Катерине Синяковой со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 6:3

Мирра Андреева (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер не смогли выйти в финал первого в сезоне турнира «Большого шлема» Australian Open в парном разряде.

В полуфинале россиянки проиграли американке Тэйлор Таунсенд и чешской теннисистке Катерине Синяковой. Встреча завершилась со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 6:3.

В решающем матче Таунсенд и Синякова сыграют с победительницами игры между Се Шувэй из Тайваня и Еленой Остапенко из Латвии (3-й номер посева) и канадскими теннисистками Габриэлой Дабровски и Эрин Рутлифф (2).

В одиночном разряде 17-летняя Андреева дошла в Мельбурне до четвертого раунда, а 20-летняя Шнайдер — до третьего. В парном рейтинге WTA Шнайдер занимает 36-е место, а Андреева — 51-е.

Australian Open — первый в сезоне турнир «Большого шлема», который проходит с 12 по 26 января в Мельбурне на харде. Призовой фонд составляет $59,8 млн. У женщин действующей победительницей считается белоруска Арина Соболенко (1), у мужчин — итальянец Янник Синнер.