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Андреева и Шнайдер не смогли выйти в финал Australian Open

Андреева и Шнайдер не смогли выйти в финал Australian Open в парном разряде
В полуфинале российские теннисистки проиграли американке Тэйлор Таунсенд и чешке Катерине Синяковой со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 6:3
Мирра Андреева
Мирра Андреева (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер не смогли выйти в финал первого в сезоне турнира «Большого шлема» Australian Open в парном разряде.

В полуфинале россиянки проиграли американке Тэйлор Таунсенд и чешской теннисистке Катерине Синяковой. Встреча завершилась со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 6:3.

В решающем матче Таунсенд и Синякова сыграют с победительницами игры между Се Шувэй из Тайваня и Еленой Остапенко из Латвии (3-й номер посева) и канадскими теннисистками Габриэлой Дабровски и Эрин Рутлифф (2).

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Мирра Андреева

В одиночном разряде 17-летняя Андреева дошла в Мельбурне до четвертого раунда, а 20-летняя Шнайдер — до третьего. В парном рейтинге WTA Шнайдер занимает 36-е место, а Андреева — 51-е.

Australian Open — первый в сезоне турнир «Большого шлема», который проходит с 12 по 26 января в Мельбурне на харде. Призовой фонд составляет $59,8 млн. У женщин действующей победительницей считается белоруска Арина Соболенко (1), у мужчин — итальянец Янник Синнер.

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Альвина Цаканян
теннис Australian Open Мирра Андреева Диана Шнайдер
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Мирра Андреева

спортсменка, теннисистка
29 апреля 2007 года
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