Большунов фразой «Трамп разрешил» ответил на вопрос о допуске к гонке в Италии

Большунов объяснил допуск к гонке в Италии «разрешением от Трампа»

Большунов отметил, что на Sudtirol Moonlight Classic относились к нему с уважением

Александр Большунов (Фото: Global Look Press)

Российский лыжник Александр Большунов заявил об отсутствии негативного отношения к себе во время участия в гонке Sudtirol Moonlight Classic в Италии. Россиянина цитирует телеканал SVT.

«Мы получили разрешение от самого [президента США Дональда] Трампа, — ответил Большунов на вопрос о допуске к участию в международной гонке, несмотря на отстранение российских лыжников. — Самое главное, чтобы была хорошая атмосфера среди болельщиков и гонщиков. Дети подбежали и поздравили меня, это меня обрадовало».

По словам россиянина, он не встретил негативного отношения даже со стороны скандинавских лыжников, которые выступают за продление дисквалификации россиян.

«Кого ни встречал, даже норвежских молодых спортсменов, — все подходят сфотографироваться, — добавил Большунов. — Поэтому я не заметил негативного отношения к себе. Все подходят и с уважением относятся. Стараются и сфотографироваться, и руку пожать, поэтому все хорошо».

Большунов выиграл масс-старт классическим стилем на Sudtirol Moonlight Classic. Россиянин впервые после отстранения российских лыжников принял участие в международном турнире в 2022 году. Гонка не входит в календарь Международной федерации лыжного спорта и сноуборда, поэтому дисквалификация не распространяется на это соревнование.

В стартовом протоколе Большунов был представлен с флагом России. Однако перед началом гонки флаг убрали из-за возмущения ряда спортсменов. В частности, участие 28-летнего россиянина в гонке не понравилось украинскому депутату и бывшей легкоатлетке Ольге Саладухе. Против также выступил чемпион Олимпиады в Пекине в командном спринте норвежский лыжник Эрик Вальнес и трехкратный призер Пекина-2022 Майя Дальквист. «Это стало для меня небольшим шоком», — рассказала шведская лыжница.

Большунов является трехкратным победителем Олимпийских игр, четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпиад, чемпионом мира, многократным призером мировых первенств, двукратным обладателем Кубка мира и победителем многодневной гонки «Тур де Ски».