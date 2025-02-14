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Большунов объяснил допуск к гонке в Италии «разрешением от Трампа»

Большунов фразой «Трамп разрешил» ответил на вопрос о допуске к гонке в Италии
Большунов отметил, что на Sudtirol Moonlight Classic относились к нему с уважением
Александр Большунов
Александр Большунов (Фото: Global Look Press)

Российский лыжник Александр Большунов заявил об отсутствии негативного отношения к себе во время участия в гонке Sudtirol Moonlight Classic в Италии. Россиянина цитирует телеканал SVT.

«Мы получили разрешение от самого [президента США Дональда] Трампа, — ответил Большунов на вопрос о допуске к участию в международной гонке, несмотря на отстранение российских лыжников. — Самое главное, чтобы была хорошая атмосфера среди болельщиков и гонщиков. Дети подбежали и поздравили меня, это меня обрадовало».

По словам россиянина, он не встретил негативного отношения даже со стороны скандинавских лыжников, которые выступают за продление дисквалификации россиян.

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Спорт
Александр Большунов

«Кого ни встречал, даже норвежских молодых спортсменов, — все подходят сфотографироваться, — добавил Большунов. — Поэтому я не заметил негативного отношения к себе. Все подходят и с уважением относятся. Стараются и сфотографироваться, и руку пожать, поэтому все хорошо».

Большунов выиграл масс-старт классическим стилем на Sudtirol Moonlight Classic. Россиянин впервые после отстранения российских лыжников принял участие в международном турнире в 2022 году. Гонка не входит в календарь Международной федерации лыжного спорта и сноуборда, поэтому дисквалификация не распространяется на это соревнование.

В стартовом протоколе Большунов был представлен с флагом России. Однако перед началом гонки флаг убрали из-за возмущения ряда спортсменов. В частности, участие 28-летнего россиянина в гонке не понравилось украинскому депутату и бывшей легкоатлетке Ольге Саладухе. Против также выступил чемпион Олимпиады в Пекине в командном спринте норвежский лыжник Эрик Вальнес и трехкратный призер Пекина-2022 Майя Дальквист. «Это стало для меня небольшим шоком», — рассказала шведская лыжница.

Большунов является трехкратным победителем Олимпийских игр, четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпиад, чемпионом мира, многократным призером мировых первенств, двукратным обладателем Кубка мира и победителем многодневной гонки «Тур де Ски».

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Руслан Алиев
Александр Большунов лыжи Италия Дональд Трамп
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