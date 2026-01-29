 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

CAS не стал рассматривать апелляцию Большунова на недопуск к Олимпиаде

Сюжет
Олимпиада-2026
В CAS сообщили, что случай Большунова, не получившего нейтральный статус от FIS, не относится к юрисдикции выездной панели на Играх-2026
Александр Большунов
Александр Большунов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) не может рассмотреть апелляцию трехкратного олимпийского чемпиона в лыжных гонках Александра Большунова, который просил допустить его на Игры-2026 в нейтральном статусе. Об этом сообщила пресс-служба CAS.

Большунов 28 января оспорил решение комиссии Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) на соответствие нейтральному статусу, которая отказала ему 24 декабря.

В CAS заявили, что выездная панель рассматривает споры, возникшие во время Игр или за десять дней до церемонии открытия. В связи с этим апелляция россиянина не подпадает под юрисдикцию выездной панели CAS.

FIS отстранила российских и белорусских спортсменов от международных соревнований после начала военной операции на Украине в 2022 году. Международный олимпийский комитет ранее допустил из российских лыжников на Игры только Савелия Коростелева и Дарью Непряеву. Они выступят в нейтральном статусе.

Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Анна Сатдинова
