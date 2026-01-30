Большунов заявился на гонку в Италии под флагом Казахстана

Гонка Sudtirol Moonlight Classic пройдет 30 января. Трехкратный олимпийский чемпион выиграл ее в прошлом году

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, россиянин Александр Большунов заявлен на ночную гонку Sudtirol Moonlight Classic в Южном Тироле (Италия) под флагом Казахстана. Стартовый лист опубликован на сайте соревнований.

Гонка на дистанции 30 км пройдет 30 января.

Moonlight Classic — это ежегодная массовая гонка, в которой участвуют как профессионалы, так и любители. Гонка не входит в календарь международной федерации (FIS), ее организаторы сами принимают решение, кого туда допускать.

В прошлом году Большунов выиграл эту гонку. При этом в стартовом протоколе он был представлен с флагом России. Однако перед началом гонки флаг убрали из-за возмущения ряда спортсменов.

Российские спортсмены были отстранены от соревнований под эгидой международной федерации (FIS) с 2022 года. Только в декабря 2025 года FIS стала выдавать нейтральные статусы, из лыжников их пока получили только Савелий Коростелев и Дарья Непряева, Большунову отказали.

Большунов является трехкратным победителем Олимпийских игр, четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпиад, чемпионом мира, многократным призером мировых первенств, двукратным обладателем Кубка мира и победителем многодневной гонки «Тур де Ски».