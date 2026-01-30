Большунов заявился на гонку в Италии под флагом Казахстана
Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, россиянин Александр Большунов заявлен на ночную гонку Sudtirol Moonlight Classic в Южном Тироле (Италия) под флагом Казахстана. Стартовый лист опубликован на сайте соревнований.
Гонка на дистанции 30 км пройдет 30 января.
Moonlight Classic — это ежегодная массовая гонка, в которой участвуют как профессионалы, так и любители. Гонка не входит в календарь международной федерации (FIS), ее организаторы сами принимают решение, кого туда допускать.
В прошлом году Большунов выиграл эту гонку. При этом в стартовом протоколе он был представлен с флагом России. Однако перед началом гонки флаг убрали из-за возмущения ряда спортсменов.
Российские спортсмены были отстранены от соревнований под эгидой международной федерации (FIS) с 2022 года. Только в декабря 2025 года FIS стала выдавать нейтральные статусы, из лыжников их пока получили только Савелий Коростелев и Дарья Непряева, Большунову отказали.
Большунов является трехкратным победителем Олимпийских игр, четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпиад, чемпионом мира, многократным призером мировых первенств, двукратным обладателем Кубка мира и победителем многодневной гонки «Тур де Ски».
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Bloomberg рассказал о масштабных потрясениях в армии Китая
Мерц: вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 году исключено
CNN узнал, какие варианты ударов по Ирану рассматривает Трамп
FT узнала, как быстро ЕС может сократить зависимость ВСУ от разведки США
Инвестфонд Carlyle выкупит зарубежные активы ЛУКОЙЛа
Путин установил День военной полиции на 8 февраля