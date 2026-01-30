 Перейти к основному контенту
Спорт
0

Большунов заявился на гонку в Италии под флагом Казахстана

Гонка Sudtirol Moonlight Classic пройдет 30 января. Трехкратный олимпийский чемпион выиграл ее в прошлом году
Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, россиянин Александр Большунов заявлен на ночную гонку Sudtirol Moonlight Classic в Южном Тироле (Италия) под флагом Казахстана. Стартовый лист опубликован на сайте соревнований.

Гонка на дистанции 30 км пройдет 30 января.

Moonlight Classic — это ежегодная массовая гонка, в которой участвуют как профессионалы, так и любители. Гонка не входит в календарь международной федерации (FIS), ее организаторы сами принимают решение, кого туда допускать.

В прошлом году Большунов выиграл эту гонку. При этом в стартовом протоколе он был представлен с флагом России. Однако перед началом гонки флаг убрали из-за возмущения ряда спортсменов.

Российские спортсмены были отстранены от соревнований под эгидой международной федерации (FIS) с 2022 года. Только в декабря 2025 года FIS стала выдавать нейтральные статусы, из лыжников их пока получили только Савелий Коростелев и Дарья Непряева, Большунову отказали.

Большунов является трехкратным победителем Олимпийских игр, четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпиад, чемпионом мира, многократным призером мировых первенств, двукратным обладателем Кубка мира и победителем многодневной гонки «Тур де Ски».

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Bloomberg рассказал о масштабных потрясениях в армии Китая

Мерц: вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 году исключено

CNN узнал, какие варианты ударов по Ирану рассматривает Трамп

FT узнала, как быстро ЕС может сократить зависимость ВСУ от разведки США

Инвестфонд Carlyle выкупит зарубежные активы ЛУКОЙЛа

Путин установил День военной полиции на 8 февраля
Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
лыжи Александр Большунов Казахстан
Александр Большунов фото
Александр Большунов
спортсмен
31 декабря 1996 года
