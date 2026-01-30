Большунова по ошибке заявили на гонку в Италии под флагом Казахстана
Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов был заявлен на ночную гонку Sudtirol Moonlight Classic в Южном Тироле (Италия) под флагом Казахстана по ошибке. Об этом ТАСС сообщили организаторы соревнований.
«Мы приносим извинения, но это было ошибкой», — сообщили в оргкомитете Sudtirol Moonlight Classic.
Гонка на дистанции 30 км пройдет 30 января. Изначально российский лыжник оказался в стартовом протоколе гонки с флагом Казахстана, а в данный момент Большунова вообще нет в списках.
В прошлом году Большунов выиграл эту гонку. При этом в стартовом протоколе он был представлен с флагом России. Однако перед началом гонки флаг убрали из-за возмущения ряда спортсменов.
29-летний Большунов является трехкратным победителем Олимпийских игр, четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпиад, чемпионом мира, многократным призером мировых первенств, двукратным обладателем Кубка мира и победителем многодневной гонки «Тур де Ски».
