Магнус Карлсен защитил титул чемпиона мира по блицу
Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен в седьмой раз выиграл чемпионат мира по блицу. Турнир прошел в Самарканде.
В 21 раунде Карлсен набрал 16 очков.
Второе место занял россиянин Даниил Дубов (15,5 очка), третьим стал его соотечественник Владислав Артемьев (15).
Ранее норвежец выигрывал чемпионат мира по блицу в 2009, 2014, 2017, 2018, 2019 и 2022 годах.
Дубов попал во время турнира в скандал. Он и соотечественник Ян Непомнящий завершили свою партию 11-го раунда вничью всего через 12 ходов. Причем шахматисты ходили только конями и партия завершилась таким образом, что все фигуры были на стартовых позициях. Главный судья турнира в своем решении заявил, что результат партии был заранее запланирован, им обоим было присуждено по 0 очков вместо 0,5.
Ранее в Самарканде Карлсен защитил свой титул чемпиона мира по быстрым шахматам (рапиду). Россиянка Анастасия Боднарук выиграла женский турнир. Чемпионкой мира по блицу стала другая россиянка — Валентина Гунина.
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Карлсен — 16-й чемпион мира по классическим шахматам, в прошлом году он отказался защищать титул против Непомнящего. В итоге в чемпионском матче россиянин встретился с китайцем Дин Лижэнем и проиграл на тай-брейке.
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