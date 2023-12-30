Магнус Карлсен защитил титул чемпиона мира по блицу

Норвежец выиграл мировое первенство седьмой раз в своей карьере. Россиянин Даниил Дубов стал вторым. Карлсен второй год подряд завоевывает титулы на чемпионатах мира по быстрым шахматам (рапиду) и блицу

Магнус Карлсен (Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images)

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен в седьмой раз выиграл чемпионат мира по блицу. Турнир прошел в Самарканде.

В 21 раунде Карлсен набрал 16 очков.

Второе место занял россиянин Даниил Дубов (15,5 очка), третьим стал его соотечественник Владислав Артемьев (15).

Ранее норвежец выигрывал чемпионат мира по блицу в 2009, 2014, 2017, 2018, 2019 и 2022 годах.

Дубов попал во время турнира в скандал. Он и соотечественник Ян Непомнящий завершили свою партию 11-го раунда вничью всего через 12 ходов. Причем шахматисты ходили только конями и партия завершилась таким образом, что все фигуры были на стартовых позициях. Главный судья турнира в своем решении заявил, что результат партии был заранее запланирован, им обоим было присуждено по 0 очков вместо 0,5.

Ранее в Самарканде Карлсен защитил свой титул чемпиона мира по быстрым шахматам (рапиду). Россиянка Анастасия Боднарук выиграла женский турнир. Чемпионкой мира по блицу стала другая россиянка — Валентина Гунина.

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Карлсен — 16-й чемпион мира по классическим шахматам, в прошлом году он отказался защищать титул против Непомнящего. В итоге в чемпионском матче россиянин встретился с китайцем Дин Лижэнем и проиграл на тай-брейке.