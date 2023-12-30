Российская шахматистка Валентина Гунина выиграла чемпионат мира по блицу

Российская шахматистка выиграла чемпионат мира по блицу

Валентина Гунина стала чемпионкой мира второй раз в карьере. Впервые мировое первенство по блицу она выиграла в 2012 году

Валентина Гунина (Фото: Global Look Press)

Российская шахматистка Валентина Гунина стала чемпионкой мира по блицу, победив на турнире в Самарканде.

В 17 раундах россиянка набрала 14 очков.

Второе место заняла Александра Костенюк (13,5 очка), 12-я чемпионка мира по классическим шахматам, которая в марте сменила спортивное гражданство с российского на швейцарское.

Третьей стала китаянка Чжу Цзиньэр (12,5).

Гуниной 34 года, она выиграла чемпионат мира по блицу второй раз в карьере (2012, 2023). Она является чемпионкой Европы по блицу (2012), серебряным призером чемпионата мира по блицу (2016, 2017), пятикратной чемпионкой России, трехкратной чемпионкой Европы.

Ранее в Самарканде прошел чемпионат мира по быстрым шахматам (рапиду). Норвежец Магнус Карлсен, 16-й чемпион мира по классическим шахматам, защитил свой титул, россиянка Анастасия Боднарук выиграла женский турнир.