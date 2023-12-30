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Спорт ,  
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Российская шахматистка выиграла чемпионат мира по блицу

Российская шахматистка Валентина Гунина выиграла чемпионат мира по блицу
Валентина Гунина стала чемпионкой мира второй раз в карьере. Впервые мировое первенство по блицу она выиграла в 2012 году
Валентина Гунина
Валентина Гунина (Фото: Global Look Press)

Российская шахматистка Валентина Гунина стала чемпионкой мира по блицу, победив на турнире в Самарканде.

В 17 раундах россиянка набрала 14 очков.

Второе место заняла Александра Костенюк (13,5 очка), 12-я чемпионка мира по классическим шахматам, которая в марте сменила спортивное гражданство с российского на швейцарское.

Третьей стала китаянка Чжу Цзиньэр (12,5).

Россиянка Боднарук выиграла чемпионат мира по быстрым шахматам
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Анастасия Боднарук

Гуниной 34 года, она выиграла чемпионат мира по блицу второй раз в карьере (2012, 2023). Она является чемпионкой Европы по блицу (2012), серебряным призером чемпионата мира по блицу (2016, 2017), пятикратной чемпионкой России, трехкратной чемпионкой Европы.

Ранее в Самарканде прошел чемпионат мира по быстрым шахматам (рапиду). Норвежец Магнус Карлсен, 16-й чемпион мира по классическим шахматам, защитил свой титул, россиянка Анастасия Боднарук выиграла женский турнир.

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Иван Витченко Иван Витченко
шахматы Валентина Гунина Александра Костенюк

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Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

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