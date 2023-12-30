Российская шахматистка выиграла чемпионат мира по блицу
Российская шахматистка Валентина Гунина стала чемпионкой мира по блицу, победив на турнире в Самарканде.
В 17 раундах россиянка набрала 14 очков.
Второе место заняла Александра Костенюк (13,5 очка), 12-я чемпионка мира по классическим шахматам, которая в марте сменила спортивное гражданство с российского на швейцарское.
Третьей стала китаянка Чжу Цзиньэр (12,5).
Гуниной 34 года, она выиграла чемпионат мира по блицу второй раз в карьере (2012, 2023). Она является чемпионкой Европы по блицу (2012), серебряным призером чемпионата мира по блицу (2016, 2017), пятикратной чемпионкой России, трехкратной чемпионкой Европы.
Ранее в Самарканде прошел чемпионат мира по быстрым шахматам (рапиду). Норвежец Магнус Карлсен, 16-й чемпион мира по классическим шахматам, защитил свой титул, россиянка Анастасия Боднарук выиграла женский турнир.
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