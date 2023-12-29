Непомнящего и Дубова наказали за «странную» партию на ЧМ по блицу
Российские гроссмейстеры Ян Непомнящий и Даниил Дубов были наказаны лишением очков за свою очную партию 11-го раунда чемпионата мира по блицу, который проходит в Самарканде. Об этом сообщается в соцсети Х Международной шахматной федерации (FIDE).
Такое решение принял главный арбитр турнира.
Непомнящий и Дубов завершили партию вничью всего через 12 ходов. Причем шахматисты ходили только конями и партия завершилась таким образом, что все фигуры были на стартовых позициях.
«Причина решения: в моих глазах за это ответственны оба игрока, я считаю, что они заранее подготовили результат партии. Мое мнение основано на ходах, которые они сыграли», — говорится в решении главного арбитра турнира словака Ивана Саровы.
Как сообщает телеканал NRK, оба шахматиста подали апелляции.
Непомнящий и Дубов были в числе восьми лидеров после первого игрового дня турнира, набрав 8,5 очка в 12 раундах.
В субботу будут сыграны оставшиеся девять раундов.
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