Непомнящий и Дубов получили «баранки» за «странную» партию на ЧМ по блицу

Непомнящего и Дубова наказали за «странную» партию на ЧМ по блицу

Российские гроссмейстеры свели вничью свою очную партию всего за 12 ходов. Главный арбитр турнира посчитал, что они заранее договорились о таком результате. Шахматисты, которые были в числе лидеров турнира, подали апелляции

Российские гроссмейстеры Ян Непомнящий и Даниил Дубов были наказаны лишением очков за свою очную партию 11-го раунда чемпионата мира по блицу, который проходит в Самарканде. Об этом сообщается в соцсети Х Международной шахматной федерации (FIDE).

Такое решение принял главный арбитр турнира.

Непомнящий и Дубов завершили партию вничью всего через 12 ходов. Причем шахматисты ходили только конями и партия завершилась таким образом, что все фигуры были на стартовых позициях.

«Причина решения: в моих глазах за это ответственны оба игрока, я считаю, что они заранее подготовили результат партии. Мое мнение основано на ходах, которые они сыграли», — говорится в решении главного арбитра турнира словака Ивана Саровы.

Как сообщает телеканал NRK, оба шахматиста подали апелляции.

Непомнящий и Дубов были в числе восьми лидеров после первого игрового дня турнира, набрав 8,5 очка в 12 раундах.

В субботу будут сыграны оставшиеся девять раундов.