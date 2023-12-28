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Спорт ,  
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Россиянка Боднарук выиграла чемпионат мира по быстрым шахматам

Россиянка Боднарук выиграла чемпионат мира по быстрым шахматам в Самарканде
Анастасия Боднарук обыграла на тай-брейке Хампи Конеру. Глава Федерации шахмат России Андрей Филатов назвал решающие партии за титул невероятно нервными, а победу Боднарук — блистательной
Анастасия Боднарук
Анастасия Боднарук (Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС)

Россиянка Анастасия Боднарук стала чемпионкой мира по быстрым шахматам (рапиду), победив на турнире в Самарканде.

Боднарук обыграла на тай-брейке представительницу Индии Хампи Конеру, которая занимает третье место в женском рейтинге FIDE.

Боднарук, Конеру и китаянка Лэй Тинцзе в 11 турах набрали по 8,5 очка, но по дополнительным показателям титул разыграли шахматистки из России и Индии.

Боднарук 31 год, она победитель женского командного чемпионата Европы 2015 года в составе сборной России, чемпионка России по блицу (2019 год) и рапиду (2023).

Магнус Карлсен защитил титул чемпиона мира по быстрым шахматам
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Магнус Карлсен

«Анастасия Боднарук <...> блистательно выиграла чемпионат мира по рапиду среди женщин. Наша спортсменка лидировала большую часть дистанции и в невероятно нервном дополнительном матче с опытной Хампи Конеру смогла оправиться после поражения, отыграться и затем победить», — сказал президент Федерации шахмат России Андрей Филатов, которого цитирует пресс-служба организации.

В 2021 году женский чемпионат мира по рапиду выиграла Александра Костенюк, которая теперь выступает за Швейцарию.

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Конеру побеждала на турнире в 2019 году.

29-30 декабря в Самарканде пройдет чемпионат мира по блицу.

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Анна Сатдинова
шахматы

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Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

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