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Спорт ,  
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Магнус Карлсен защитил титул чемпиона мира по быстрым шахматам

Магнус Карлсен защитил титул чемпиона мира по быстрым шахматам
Норвежец в 13 партиях одержал семь побед и шесть раз сыграл вничью
Магнус Карлсен
Магнус Карлсен (Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images)

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен в пятый раз выиграл чемпионат мира по рапиду. Турнир прошел в Самарканде.

Карлсен набрал десять очков в 13 турах, не потерпев ни одного поражения.

Ранее норвежец выигрывал турнир в 2014, 2015, 2019 и 2022 годах.

29–30 декабря в столице Узбекистана пройдет мировое первенство по блицу. Действующим чемпионом является Карлсен.

Карлсен ответил на претензии Непомнящего о привилегиях на ЧМ в Самарканде
Спорт
Магнус Карлсен

Карлсен — 16-й чемпион мира по классическим шахматам, в прошлом году он отказался защищать титул против Яна Непомнящего. В итоге в чемпионском матче россиянин встретился с китайцем Дин Лижэнем и проиграл на тай-брейке.

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Анна Сатдинова
шахматы Магнус Карлсен Ян Непомнящий

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