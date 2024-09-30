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Goal узнал, во сколько «Манчестер Юнайтед» обойдется увольнение тен Хага

Журналист Goal: увольнение тен Хага будет стоить «Манчестер Юнайтед» €21 млн
МЮ придется заплатить Эрику тен Хагу около €21 млн в случае отставки. Эта сумма была бы значительно меньше, если бы клуб не продлил летом контракт с тренером
Эрик тен Хаг
Эрик тен Хаг (Фото: Carl Recine / Getty Images)

Расставание с главным тренером Эриком тен Хагом будет стоить «Манчестер Юнайтед» £17,5 млн (€21 млн), сообщил журналист Goal Ричард Мартин в соцсети X.

В случае увольнения в июне, до продления контракта (до июня 2026-го), МЮ пришлось бы выплатить тренеру меньше — около €12 млн, но теперь сумма вырастет.

«Это примерно половина тех средств, что МЮ сэкономил на сокращении 250 сотрудников», — отметил Мартин.

При тен Хаге клуб потратил более €600 млн на покупку 15 игроков, но за это время выиграл только Кубок Англии (2023/24) и Кубок английской лиги (2022/23).

«Манчестер Юнайтед» вдесятером разгромно проиграл «Тоттенхэму»
Спорт
Фото: Carl Recine / Getty Images

Нынешний сезон команда начала неудачно: в АПЛ выиграла только два матча из шести и занимает 13-е место в таблице, в Суперкубке проиграла «Манчестер Сити», а в Лиге Европы сыграла вничью с «Твенте».

В последнем матче МЮ разгромно уступил «Тоттенхэму» в АПЛ (0:3).

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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