«Манчестер Юнайтед» вдесятером разгромно проиграл «Тоттенхэму»
«Тоттенхэм» разгромил «Манчестер Юнайтед» (МЮ) в гостевом матче шестого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Игра в Манчестере завершилась со счетом 0:3. Мячи забили Бреннан Джонсон (3-я минута), Деян Кулушевски (47) и Доминик Соланке (77).
В концовке первого тайма МЮ остался вдесятером из-за удаления капитана Бруну Фернандеша, который получил красную карточку впервые за 242 матча.
Последним капитаном МЮ, которого удалили в домашнем матче АПЛ, был Уэйн Руни в сентябре 2014 года.
Гол Джонсона на 155-й секунде стал самым ранним, пропущенным МЮ дома в АПЛ, с августа 2023 года и самым быстрым для «Тоттенхэма» на «Олд Траффорд» с 2012 года.
МЮ с 7 очками занимает 13-е место в турнирной таблице, в следующем туре он сыграет 6 октября в гостях с «Астон Виллой».
«Тоттенхэм» с 10 очками поднялся на восьмую строчку, его следующим соперником будет «Брайтон».
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