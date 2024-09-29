«Манчестер Юнайтед» вдесятером разгромно проиграл «Тоттенхэму»

Матч на «Олд Траффорд» закончился со счетом 0:3. МЮ впервые с 2014 года остался в домашнем матче АПЛ без капитана из-за удаления

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«Тоттенхэм» разгромил «Манчестер Юнайтед» (МЮ) в гостевом матче шестого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Игра в Манчестере завершилась со счетом 0:3. Мячи забили Бреннан Джонсон (3-я минута), Деян Кулушевски (47) и Доминик Соланке (77).

В концовке первого тайма МЮ остался вдесятером из-за удаления капитана Бруну Фернандеша, который получил красную карточку впервые за 242 матча.

Последним капитаном МЮ, которого удалили в домашнем матче АПЛ, был Уэйн Руни в сентябре 2014 года.

Гол Джонсона на 155-й секунде стал самым ранним, пропущенным МЮ дома в АПЛ, с августа 2023 года и самым быстрым для «Тоттенхэма» на «Олд Траффорд» с 2012 года.

МЮ с 7 очками занимает 13-е место в турнирной таблице, в следующем туре он сыграет 6 октября в гостях с «Астон Виллой».

«Тоттенхэм» с 10 очками поднялся на восьмую строчку, его следующим соперником будет «Брайтон».