«Манчестер Юнайтед» при тен Хаге потратил €600 млн за рекордный срок

МЮ потратил за два последних года огромную сумму на трансферы, которые не принесли команде серьезных успехов. О тратах «Манчестер Юнайтед» в эпоху главного тренера Эрика тен Хага — в материале «РБК Спорт»

Эрик тен Хаг (Фото: Michael Regan / Getty Images)

Голландец Эрик тен Хаг стал главным тренером «Манчестер Юнайтед» в мае 2022 года. За два года его работы английский клуб потратил на трансферы более €600 млн на покупку 15 игроков.

Такую сумму в клубе за такой короткой срок ранее не тратили ни при одном тренере. Для сравнения, при Алексе Фергюсоне, который возглавлял «Манчестер Юнайтед» 27 лет, клуб потратил €788 млн на 120 футболистов.

В нынешнее межсезонье «Манчестер Юнайтед» приобрел четырех футболистов на сумму в €164,5 млн. Были куплены защитники Лени Йоро (€62 млн, «Лилль»), Маттейс де Лигт (€45 млн, «Бавария») и Нуссаир Мазрауи (€15 млн, «Бавария»), а также нападающий Джошуа Зиркзе (€42,5 млн, «Болонья»).

Самым дорогим приобретением в эпоху тен Хага является бразильский форвард Антони, купленный за €95 млн у «Аякса» летом 2022 года.

Примечательно, что пять действующих футболистов «Манчестер Юнайтед» работали с тен Хагом в «Аяксе», его предыдущем клубе. Это Антони, Лисандро Мартинес, Андре Онана, де Лигт и Мазрауи. Кроме того, в прошлом сезоне в МЮ в аренде играл Софьян Амрабат, которого тен Хаг в свое время тренировал в «Утрехте». Правда в итоге английский клуб решил не выкупать защитника у «Фиорентины».

Любит голландский тренер и работать со своими соотечественниками. МЮ за последние два года приболел шесть футболистов из Нидерландов, тогда как игроков из остальных стран — не более двух.

Все эти огромные траты не принесли «Манчестер Юнайтед» серьезных успехов в Английской премьер-лиге (третье и восьмое места) или в еврокубках (вылет в 1/4 финала Лиги Европы, невыход из группы в Лиге чемпионов). Хотя два трофея МЮ все-таки завоевал — Кубок Англии (2023/24) и Кубок английской лиги (2022/23).