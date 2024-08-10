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«Манчестер Сити» взял реванш у «Манчестер Юнайтед» за финал Кубка Англии

«Манчестер Сити» победил по пенальти «Манчестер Юнайтед» в Суперкубке Англии
«Манчестер Юнайтед» в десятый раз в истории в проиграл в матче за Суперкубок Англии. Это рекордное число поражений в турнире среди английских клубов
Маркус Рэшфорд
Маркус Рэшфорд (Фото: Pedro Soares / Global look press)

«Манчестер Сити» победил «Манчетсер Юнайтед» в матче за Суперкубок Англии.

Основное время завершилось со счетом 1:1. На гол Алехандро Гарначо «Сити» ответил точным ударом Бернарду Силвы.

В серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «Манчестер Сити» — 7:6.

Таким образом, «Манчестер Сити» одержал первую победу в Суперкубке Англии с 2019 года. «Манчестер Юнайтед» в десятый раз в истории в проиграл в матче за Суперкубок Англии. По этому показателю они рекордсмены.

В прошлом сезоне команды встречались трижды. В первом круге Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» разгромил соперника со счетом 3:0. Во втором круге «горожане» обыграли «красных дьяволов» — 3:1. Также команды встретились в финале Кубка Англии. В том матче «Манчестер Юнайтед» одержал победу со счетом 2:1.

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