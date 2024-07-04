«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Эриком тен Хагом

«Манчестер Юнайтед» на два года продлил контракт с Эриком тен Хагом

Новое соглашение нидерландского специалиста и английского футбольного клуба рассчитано до июня 2026 года

Эрик тен Хаг после победы в Кубке Англии над «Манчестер Сити» (Фото: Alex Pantling / Getty Images)

«Манчестер Юнайтед» продлил контракт со своим главным тренером Эриком тен Хагом до июня 2026 года. Об этом сообщает сайт английского футбольного клуба.

«Я очень рад, что нам с клубом удалось достичь соглашения о продолжении совместной работы. В последние пару лет мы завоевали два трофея и достигли существенного прогресса по сравнению с тем, что было до моего назначения. Однако мы должны понимать — впереди очень много тяжелой работы, чтобы выйти на тот уровень, который ждут от «Манчестер Юнайтед», а это означает борьбу за титулы в Англии и в еврокубках», — прокомментировал свое назначение тен Хааг.

Нидерландский специалист возглавил «Манчестер Юнайтед» в 2022 году. Под руководством тен Хага МЮ в 2023 года завоевал Кубок Английской футбольной лиги, а годом позже выиграл Кубок Англии в мачте против «Манчестер Сити» (2:1), благодаря чему команда в следующем сезоне сможет выступить в Лиге Европы.

Ранее сообщалось, что помощником Эрика тен Хага может стать знаменитый в прошлом нидерландский футболист Руд ван Нистелрой, который ведет переговоры о возвращении в английский клуб. В период карьеры игрока нападающий выступал за МЮ с 2001 по 2006 год, он перешел туда из голландского ПСВ. За это время он провел за команду 219 матчей в различных турнирах, в которых забил 150 мячей.

В 2014 году ван Нистелрой стал одним из ассистентов Гуса Хиддинка в сборной Нидерландов, а после его отставки продолжил работу в национальной команде. С 2022 по 2023 год ван Нистелрой возглавлял ПСВ.