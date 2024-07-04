«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Эриком тен Хагом
«Манчестер Юнайтед» продлил контракт со своим главным тренером Эриком тен Хагом до июня 2026 года. Об этом сообщает сайт английского футбольного клуба.
«Я очень рад, что нам с клубом удалось достичь соглашения о продолжении совместной работы. В последние пару лет мы завоевали два трофея и достигли существенного прогресса по сравнению с тем, что было до моего назначения. Однако мы должны понимать — впереди очень много тяжелой работы, чтобы выйти на тот уровень, который ждут от «Манчестер Юнайтед», а это означает борьбу за титулы в Англии и в еврокубках», — прокомментировал свое назначение тен Хааг.
Нидерландский специалист возглавил «Манчестер Юнайтед» в 2022 году. Под руководством тен Хага МЮ в 2023 года завоевал Кубок Английской футбольной лиги, а годом позже выиграл Кубок Англии в мачте против «Манчестер Сити» (2:1), благодаря чему команда в следующем сезоне сможет выступить в Лиге Европы.
Ранее сообщалось, что помощником Эрика тен Хага может стать знаменитый в прошлом нидерландский футболист Руд ван Нистелрой, который ведет переговоры о возвращении в английский клуб. В период карьеры игрока нападающий выступал за МЮ с 2001 по 2006 год, он перешел туда из голландского ПСВ. За это время он провел за команду 219 матчей в различных турнирах, в которых забил 150 мячей.
В 2014 году ван Нистелрой стал одним из ассистентов Гуса Хиддинка в сборной Нидерландов, а после его отставки продолжил работу в национальной команде. С 2022 по 2023 год ван Нистелрой возглавлял ПСВ.