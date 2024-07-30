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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Япония осталась лидером медального зачета Олимпиады после четвертого дня

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
На счету сборной Японии 30 июля золото в дзюдо. Всего японские спортсмены в Париже завоевали семь золотых медалей, два серебра и четыре бронзы
Таканори Нагасэ
Таканори Нагасэ (Фото: Steph Chambers / Getty Images)

Сборная Японии сохранила лидерство в медальном зачете Олимпиады в Париже после четвертого соревновательного дня.

30 июля японцы завоевали одну награду — дзюдоист Таканори Нагасэ победил в весовой категории до 81 кг.

По итогам четырех соревновательных дней на счету японской сборной 13 медалей — семь золотых наград, два серебра и четыре бронзы.

На второе место поднялась сборная Китая (шесть золотых, шесть серебряных и две бронзовые награды), на третьем месте команда Австралии (6-4-0).

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Из российских спортсменов в четвертый день Олимпиады выступали только теннисисты. Даниил Медведев в матче второго круга победил австрийца Себастьяна Офнера, пара Мирра Андреева/Диана Шнайдер в первом круге обыграла Оливию Гадеки и Айлу Томлянович из Австралии

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Теги
Олимпиада-2024 медальный зачет Япония дзюдо
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