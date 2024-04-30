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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Лукашенко призвал участвующих в Олимпиаде белорусов «набить им морду»

Лукашенко призвал участвующих в Олимпиаде белорусских атлетов «набить им морду»
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Президент Белоруссии заявил, что каждый спортсмен сам примет решение об участии в Играх в Париже, а те, кто туда в итоге поедут, будет еще злее. По словам Лукашенко, ни на кого давить он не будет
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Kremlin Pool / Global Look Press)

Каждый белорусский спортсмен сам должен решить, участвовать ли в Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе или нет. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, которого цитирует агентство БелТА

«Это дело спортсменов. Конечно, хотелось, чтобы, как это положено, гимн, флаг и прочее. Но я понимаю спортсменов: это их жизнь. Понимая это, я об этом не говорю и не настаиваю ни на одном из вариантов», — заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии считает, что решившие участвовать в Играх спортсмены будут «еще злее». «Вы же понимаете, настроение и злость в спорте немаловажное имеет значение. Но если уж ты отобрался и едешь туда в нейтральном статусе, набей им морду, покажи им, что ты настоящий белорус», — добавил Лукашенко.

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Спорт
Фото:Milos Bicanski / Getty Images

Он отметил, что все равно известно, из какой страны будут нейтральные спортсмены. «Мы все равно будем понимать, что ты белорус, и когда ты выйдешь победителем — это для нас хорошая тема для того, чтобы мы им еще и политически морду набили», — сказал Лукашенко.

Давить ни на кого Лукашенко не собирается. «Спортсмен пусть определится сам: хочет поехать — пусть едет и выступает, но только достойно выступает, чтобы мы им гордились. Я ни на кого давить не буду и настаивать не буду», — заключил глава Белоруссии.

Международный олимпийский комитет (МОК) в марте сообщил, что российские и белорусские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде-2024. В критериях допуска есть ограничения: спортсмены не должны быть замечены в поддержке специальной военной операции на Украине, а также иметь связи с силовыми ведомствами.

У российских и белорусских атлетов будет возможность присутствовать на церемонии открытия Игр в Париже, но участвовать в параде спортсменов они не смогут.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

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Олимпиада-2024 Белоруссия Александр Лукашенко
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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