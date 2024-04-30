Лукашенко призвал участвующих в Олимпиаде белорусов «набить им морду»
Каждый белорусский спортсмен сам должен решить, участвовать ли в Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе или нет. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, которого цитирует агентство БелТА
«Это дело спортсменов. Конечно, хотелось, чтобы, как это положено, гимн, флаг и прочее. Но я понимаю спортсменов: это их жизнь. Понимая это, я об этом не говорю и не настаиваю ни на одном из вариантов», — заявил Лукашенко.
Президент Белоруссии считает, что решившие участвовать в Играх спортсмены будут «еще злее». «Вы же понимаете, настроение и злость в спорте немаловажное имеет значение. Но если уж ты отобрался и едешь туда в нейтральном статусе, набей им морду, покажи им, что ты настоящий белорус», — добавил Лукашенко.
Он отметил, что все равно известно, из какой страны будут нейтральные спортсмены. «Мы все равно будем понимать, что ты белорус, и когда ты выйдешь победителем — это для нас хорошая тема для того, чтобы мы им еще и политически морду набили», — сказал Лукашенко.
Давить ни на кого Лукашенко не собирается. «Спортсмен пусть определится сам: хочет поехать — пусть едет и выступает, но только достойно выступает, чтобы мы им гордились. Я ни на кого давить не буду и настаивать не буду», — заключил глава Белоруссии.
Международный олимпийский комитет (МОК) в марте сообщил, что российские и белорусские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде-2024. В критериях допуска есть ограничения: спортсмены не должны быть замечены в поддержке специальной военной операции на Украине, а также иметь связи с силовыми ведомствами.
У российских и белорусских атлетов будет возможность присутствовать на церемонии открытия Игр в Париже, но участвовать в параде спортсменов они не смогут.
Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.
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