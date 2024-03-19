Россиянам запретили участвовать в церемонии открытия Олимпиады в Париже

У российских и белорусских атлетов будет возможность присутствовать на этой церемонии, но участвовать в параде спортсменов они не смогут

Российские спортсмены на церемонии открытия Олимпиады в Токио (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Российские и белорусские спортсмены не смогут принять участие в церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом на пресс-конференции рассказал директор департамента Международного олимпийского комитета (МОК) по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод.

Они не смогут участвовать в параде на церемонии открытия 26 июля или иметь знаменосца на нем.

«Но им будет предоставлена возможность пережить это событие. Это тот же сценарий, который использовался для независимых олимпийских участников Игр в Барселоне 1992 года из бывшей Югославии», — сказал Маклеод.

Решение по поводу их участия в церемонии закрытия будет принято позднее. «Учитывая, что не команды принимают участие в церемонии закрытия, а все спортсмены выходят вместе», — добавил Маклеод.

Ранее Международный паралимпийский комитет (IPC) запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в церемониях открытия и закрытия Игр в Париже.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.