Россиянам запретили участвовать в церемонии открытия Олимпиады в Париже
Российские и белорусские спортсмены не смогут принять участие в церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом на пресс-конференции рассказал директор департамента Международного олимпийского комитета (МОК) по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод.
Они не смогут участвовать в параде на церемонии открытия 26 июля или иметь знаменосца на нем.
«Но им будет предоставлена возможность пережить это событие. Это тот же сценарий, который использовался для независимых олимпийских участников Игр в Барселоне 1992 года из бывшей Югославии», — сказал Маклеод.
Решение по поводу их участия в церемонии закрытия будет принято позднее. «Учитывая, что не команды принимают участие в церемонии закрытия, а все спортсмены выходят вместе», — добавил Маклеод.
Ранее Международный паралимпийский комитет (IPC) запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в церемониях открытия и закрытия Игр в Париже.
Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.
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