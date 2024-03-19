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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Россиянам запретили участвовать в церемонии открытия Олимпиады в Париже

Российским спортсменам запретили участвовать в церемонии открытия Олимпиады-2024
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
У российских и белорусских атлетов будет возможность присутствовать на этой церемонии, но участвовать в параде спортсменов они не смогут
Российские спортсмены на церемонии открытия Олимпиады в Токио
Российские спортсмены на церемонии открытия Олимпиады в Токио (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Российские и белорусские спортсмены не смогут принять участие в церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом на пресс-конференции рассказал директор департамента Международного олимпийского комитета (МОК) по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод.

Они не смогут участвовать в параде на церемонии открытия 26 июля или иметь знаменосца на нем.

«Но им будет предоставлена возможность пережить это событие. Это тот же сценарий, который использовался для независимых олимпийских участников Игр в Барселоне 1992 года из бывшей Югославии», — сказал Маклеод.

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Фото:imago / sportfotodienst / Global Look Press

Решение по поводу их участия в церемонии закрытия будет принято позднее. «Учитывая, что не команды принимают участие в церемонии закрытия, а все спортсмены выходят вместе», — добавил Маклеод.

Ранее Международный паралимпийский комитет (IPC) запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в церемониях открытия и закрытия Игр в Париже.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

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Авторы
Иван Витченко Иван Витченко
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