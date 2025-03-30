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Война санкций ,  
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Глава РФС допустил возвращение сборной России до перемирия на Украине

Глава РФС допустил снятие санкций с российского футбола до перемирия на Украине
Сюжет
Война санкций
Российские сборные и клубы отстранены от турниров ФИФА и УЕФА с 2022 года. Президент УЕФА неоднократно говорил, что до окончания военных действий на Украине они не вернутся
Александр Дюков
Александр Дюков (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Президент РФС Александр Дюков не исключает снятия санкций с российского футбола до перемирия на Украине. Об этом он заявил ТАСС.

«Мы будем делать все возможное для того, чтобы это произошло», — ответил глава РФС на вопрос, возможна ли отмена санкций до урегулирования конфликта.

Российские сборные и клубы с 2022 года отстранены от турниров ФИФА и УЕФА. В связи с этим сборная России пропустила ЧМ-2022 и Евро-2024, а российские клубы — еврокубки.

Президент УЕФА Александер Чеферин ранее неоднократно говорил, что российские команды будут отстранены до окончания военных действий на Украине.

Глава РФС отреагировал на сообщения о шагах УЕФА по возвращению России
Спорт
Александр Дюков

Газета The Independent 26 марта со ссылкой на высокопоставленный источник сообщила, что в УЕФА предпринимаются шаги по возвращению России к международным соревнованиям. Отмечалось, что в УЕФА есть высокопоставленные футбольные деятели, которые «вернули бы Россию завтра же», некоторые считают, что «страну вообще не следовало отстранять». По данным издания, в организации готовят «дорожную карту» для возможного возвращения России.

Дюков на этой неделе говорил, что стран, выступающих против возвращения сборной России на международные турниры, в мире становится все меньше. Также он высказывал надежду на полноценное возвращение сборной и клубов на международную арену до конца 2025 года.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Александр Дюков Российский футбольный союз (РФС) сборная России по футболу УЕФА ФИФА
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