Глава РФС допустил возвращение сборной России до перемирия на Украине
Президент РФС Александр Дюков не исключает снятия санкций с российского футбола до перемирия на Украине. Об этом он заявил ТАСС.
«Мы будем делать все возможное для того, чтобы это произошло», — ответил глава РФС на вопрос, возможна ли отмена санкций до урегулирования конфликта.
Российские сборные и клубы с 2022 года отстранены от турниров ФИФА и УЕФА. В связи с этим сборная России пропустила ЧМ-2022 и Евро-2024, а российские клубы — еврокубки.
Президент УЕФА Александер Чеферин ранее неоднократно говорил, что российские команды будут отстранены до окончания военных действий на Украине.
Газета The Independent 26 марта со ссылкой на высокопоставленный источник сообщила, что в УЕФА предпринимаются шаги по возвращению России к международным соревнованиям. Отмечалось, что в УЕФА есть высокопоставленные футбольные деятели, которые «вернули бы Россию завтра же», некоторые считают, что «страну вообще не следовало отстранять». По данным издания, в организации готовят «дорожную карту» для возможного возвращения России.
Дюков на этой неделе говорил, что стран, выступающих против возвращения сборной России на международные турниры, в мире становится все меньше. Также он высказывал надежду на полноценное возвращение сборной и клубов на международную арену до конца 2025 года.
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