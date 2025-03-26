 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Дюков заявил, что все меньше стран против возвращения сборной России

Глава РФС Дюков: выступающих против возвращения России стран становится меньше
Глава РФС заявил, что видит в этом вопросе положительную динамику, а называть те страны, которые против возвращения сборной России, не хочет
Александр Дюков
Александр Дюков (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Выступающих против возвращения сборной России на международные турниры стран в мире становится меньше, заявил «Матч ТВ» глава РФС Александр Дюков.

«Я вижу такую динамику, да. Стран, которые против нашего возвращения, становится меньше», — сказал Дюков.

Глава РФС добавил, что не хочет называть те страны, которые против возвращения.

Глава УЕФА назвал виновных в срыве допуска российских юниоров
Спорт
Александер Чеферин

Генсек РФС Максим Митрофанов в ноябре 2024 года говорил, что 60–70% стран поддержат возвращение сборной России на международные турниры.

Российские сборные и клубы с 2022 года отстранены от турниров ФИФА и УЕФА. В связи с этим сборная России пропустила ЧМ-2022 и Евро-2024, а российские клубы — еврокубки.

Директор отдела УЕФА по делам национальных ассоциаций Зоран Лакович 2 февраля заявил, что надеется на возвращение российского спорта, в том числе футбольной сборной, на международные соревнования в 2025 году.

Глава УЕФА Александер Чеферин неоднократно говорил, что российские команды будут отстранены до окончания военных действий на Украине.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

В Белгородской области погибла военкор «Первого канала»

Спецпосланник Трампа назвал «неудобный факт» насчет ядерного оружия Киева

Нижний Новгород предупредил о массовом убийстве собак при принятии закона

Как изменилась зависимость от импорта в отраслях экономики России. Инфографика

Экономисты предрекли Китаю удар «китайским шоком»

ЦБ раскрыл механизм новой системы оценки акций

В США предложили сажать чиновников за секретную информацию в мессенджерах

Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

В Подмосковье неизвестный устроил стрельбу во дворе жилого дом

Для закупки флота за рубежом рассмотрят схему «единого окна»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол сборная России по футболу Александр Дюков
Материалы по теме
Сборная России выиграла восьмой матч подряд с общим счетом 44:0
Спорт
Сборная России впервые сыграет мячом отечественного бренда
Спорт
Санкции не лишили РФС ₽800 млн от УЕФА за матчи сборной России
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 марта
EUR ЦБ: 92,34 (+0,82) Инвестиции, 25 мар, 19:36 Курс доллара на 26 марта
USD ЦБ: 84,19 (+0,32) Инвестиции, 25 мар, 19:36
Что такое страховая пенсия: размер в 2025 году и формула расчетаИнвестиции, 15:31
Москвичам предсказали «маленькое» солнечное затмение 29 мартаОбщество, 15:22
В Европе удивились числу поездок главы МИД Венгрии в РоссиюПолитика, 15:20
Залужный рассказал о звонках из Румынии насчет падения дроновПолитика, 15:17
Bloomberg на примере магазинов рассказал о «русофилии» в КитаеЭкономика, 15:16
Универсальный код: что происходит вокруг внедрения единого QRОтрасли, 15:16
Умер режиссер Андрей ЕрмашОбщество, 15:15
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
В Люберцах в третий раз предложили референдум о присоединении к МосквеОбщество, 15:12
С 2026 года в России перейдут на двухэтапную индексацию пенсийЭкономика, 15:09
Пищевая жадность: почему мы переедаем и как это остановитьPro, 15:06
Колосс нового века: почему Индия — страна больших возможностейОтрасли, 15:06
Володин посоветовал коммунистам не хвалить СилуановаПолитика, 15:06
Назван округ Подмосковья, где дачи за год подорожали в 1,7 разаНедвижимость, 15:01
«Матч ТВ» решил больше не показывать БундеслигуСпорт, 15:00