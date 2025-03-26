Глава РФС Дюков: выступающих против возвращения России стран становится меньше

Дюков заявил, что все меньше стран против возвращения сборной России

Глава РФС заявил, что видит в этом вопросе положительную динамику, а называть те страны, которые против возвращения сборной России, не хочет

Александр Дюков (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Выступающих против возвращения сборной России на международные турниры стран в мире становится меньше, заявил «Матч ТВ» глава РФС Александр Дюков.

«Я вижу такую динамику, да. Стран, которые против нашего возвращения, становится меньше», — сказал Дюков.

Глава РФС добавил, что не хочет называть те страны, которые против возвращения.

Генсек РФС Максим Митрофанов в ноябре 2024 года говорил, что 60–70% стран поддержат возвращение сборной России на международные турниры.

Российские сборные и клубы с 2022 года отстранены от турниров ФИФА и УЕФА. В связи с этим сборная России пропустила ЧМ-2022 и Евро-2024, а российские клубы — еврокубки.

Директор отдела УЕФА по делам национальных ассоциаций Зоран Лакович 2 февраля заявил, что надеется на возвращение российского спорта, в том числе футбольной сборной, на международные соревнования в 2025 году.

Глава УЕФА Александер Чеферин неоднократно говорил, что российские команды будут отстранены до окончания военных действий на Украине.