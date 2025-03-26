Дюков заявил, что все меньше стран против возвращения сборной России
Выступающих против возвращения сборной России на международные турниры стран в мире становится меньше, заявил «Матч ТВ» глава РФС Александр Дюков.
«Я вижу такую динамику, да. Стран, которые против нашего возвращения, становится меньше», — сказал Дюков.
Глава РФС добавил, что не хочет называть те страны, которые против возвращения.
Генсек РФС Максим Митрофанов в ноябре 2024 года говорил, что 60–70% стран поддержат возвращение сборной России на международные турниры.
Российские сборные и клубы с 2022 года отстранены от турниров ФИФА и УЕФА. В связи с этим сборная России пропустила ЧМ-2022 и Евро-2024, а российские клубы — еврокубки.
Директор отдела УЕФА по делам национальных ассоциаций Зоран Лакович 2 февраля заявил, что надеется на возвращение российского спорта, в том числе футбольной сборной, на международные соревнования в 2025 году.
Глава УЕФА Александер Чеферин неоднократно говорил, что российские команды будут отстранены до окончания военных действий на Украине.
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