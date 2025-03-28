Глава РФС отреагировал на сообщения о шагах УЕФА по возвращению России
Президент РФС Александр Дюков прокомментировал информацию о том, что УЕФА «предпринимает шаги» по возвращению сборных и клубов России на международные турниры.
«Вы знаете, что дыма без огня не бывает», — цитирует Дюкова сайт РФС.
Газета The Independent 26 марта со ссылкой на высокопоставленный источник сообщила, что в УЕФА предпринимаются шаги по возвращению России к международным соревнованиям. Отмечалось, что в УЕФА есть высокопоставленные футбольные деятели, которые «вернули бы Россию завтра же», некоторые считают, что «страну вообще не следовало отстранять». По данным издания, в организации готовят «дорожную карту» для возможного возвращения России.
Дюков ранее на этой неделе заявил, что стран, выступающих против возвращения сборной России на международные турниры, в мире становится все меньше.
Российские сборные и клубы с 2022 года отстранены от турниров ФИФА и УЕФА. В связи с этим сборная России пропустила ЧМ-2022 и Евро-2024, а российские клубы — еврокубки.
Глава УЕФА Александер Чеферин неоднократно говорил, что российские команды будут отстранены до окончания военных действий на Украине.
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