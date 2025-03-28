Дюков — о сообщениях о шагах УЕФА по возвращению России: дыма без огня не бывает

Глава РФС отреагировал на сообщения о шагах УЕФА по возвращению России

Independent на этой неделе сообщала, что в УЕФА готовят «дорожную карту» для возможного возвращения России на международные турниры. Президент РФС заявил, что «дыма без огня не бывает»

Александр Дюков (Фото: Валерия Калугина / ТАСС)

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал информацию о том, что УЕФА «предпринимает шаги» по возвращению сборных и клубов России на международные турниры.

«Вы знаете, что дыма без огня не бывает», — цитирует Дюкова сайт РФС.

Газета The Independent 26 марта со ссылкой на высокопоставленный источник сообщила, что в УЕФА предпринимаются шаги по возвращению России к международным соревнованиям. Отмечалось, что в УЕФА есть высокопоставленные футбольные деятели, которые «вернули бы Россию завтра же», некоторые считают, что «страну вообще не следовало отстранять». По данным издания, в организации готовят «дорожную карту» для возможного возвращения России.

Дюков ранее на этой неделе заявил, что стран, выступающих против возвращения сборной России на международные турниры, в мире становится все меньше.

Российские сборные и клубы с 2022 года отстранены от турниров ФИФА и УЕФА. В связи с этим сборная России пропустила ЧМ-2022 и Евро-2024, а российские клубы — еврокубки.

Глава УЕФА Александер Чеферин неоднократно говорил, что российские команды будут отстранены до окончания военных действий на Украине.