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Война санкций ,  
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Independent узнала, что УЕФА «предпринимает шаги» по возвращению России

Independent: в УЕФА «предпринимаются шаги» по возвращению сборной России
Сюжет
Война санкций
Газета сообщила со ссылкой на высокопоставленный источник, что в УЕФА есть те, кто «вернул бы Россию завтра же», а некоторые лица считают, что ее «вообще не следовало отстранять»
Фото: Christof Koepsel / Bongarts / Getty Images
Фото: Christof Koepsel / Bongarts / Getty Images

В УЕФА предпринимаются шаги по возвращению России к международным соревнованиям, сообщила The Independent со ссылкой на высокопоставленный источник.

На следующей неделе в Белграде состоится конгресс УЕФА, и его повестка дня «выглядит необычно спокойной», что сильно контрастирует с «некоторыми обсуждениями в кулуарах», пишет газета.

«В настоящее время предпринимаются шаги по возвращению России», — сообщил источник. Отмечается, что есть высокопоставленные футбольные деятели, которые «вернули бы Россию завтра же», а некоторые считают, что «страну вообще не следовало отстранять».

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Independent добавила, что внутреннее давление в УЕФА растет. При этом ситуация с отстранением не изменится без прекращения огня на Украине, однако, если это произойдет, высокопоставленные лица уже готовят «дорожную карту» для возможного возвращения России.

Российские сборные и клубы с 2022 года отстранены от турниров ФИФА и УЕФА. В связи с этим сборная России пропустила ЧМ-2022 и Евро-2024, а российские клубы — еврокубки.

Глава УЕФА Александер Чеферин неоднократно говорил, что российские команды будут отстранены до окончания военных действий на Украине.

Ранее 26 марта глава РФС Александр Дюков заявил, что выступающих против возвращения сборной России на международные турниры стран в мире становится все меньше.

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