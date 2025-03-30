Генсек РФС назвал срок разработки российского аналога игры FIFA

Генсек РФС Митрофанов: российский аналог FIFA планируется создать до 2030 года

Максим Митрофанов сообщил, что аналог футбольного симулятора FIFA планируется создать до 2030 года

Максим Митрофанов (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Разработку российского аналога футбольного симулятора FIFA (сейчас игра называется EA Sports FC) планируют завершить до 2030 года. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

«Аналог симулятора FIFA создается, никакой паузы нет. Планируется завершить работу до 2030 года», — сказал Митрофанов.

21 февраля 2024 года на открытии Игр будущего в Казани бывший футболист сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин попросил президента страны Владимира Путина помочь в создании отечественного аналога компьютерной игры FIFA. На вопрос Путина: «Что надо сделать?» Аршавин ответил: «Просто помочь «Газпрому», чтобы они сделали свой симулятор».

Позднее глава Всероссийской федерации фиджитал-спорта, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный рассказал, что игра уже находится в разработке. Митрофанов говорил, что РФС в качестве консультанта помогает при создании этой игры.

Серия игр FIFA от компании EA Sports являлась самой популярной среди спортивных симуляторов и выпускалась на протяжении 29 лет. В мае 2023 года компания Electronic Arts решила прекратить партнерские отношения с FIFA, в результате чего футбольный симулятор FIFA был переименован. FIFA 23 стала последней игрой в серии. Следующая версия получила новое название — EA Sports FC.