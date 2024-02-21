Аршавин попросил Путина помочь «Газпрому» создать аналог игры FIFA

На вопрос Путина «Что надо сделать?» Аршавин ответил: «Просто помочь «Газпрому», чтобы они сделали свой симулятор». Из симулятора от Electronic Arts сборную России убрали в 2022 году

Президент России Владимир Путин (слева на первом плане), фигуристка Камила Валиева (справа на первом плане), бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года по футболу Андрей Аршавин (слева на втором плане) и экс-президент Международной федерации хоккея Рене Фазель (справа на втором плане) во время церемонии открытия международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» в международном выставочном центре «Казань Экспо». (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Бывший капитан сборной России по футболу и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин попросил президента России Владимира Путина помочь в создании отечественного аналога компьютерной игры FIFA (сейчас переименована в FC). Он обратился к Путину во время прошедшей в Казани церемонии открытия первых Игр будущего. Видео с этим моментом размещено в телеграм-канале пресс-службы президента России.

«Считаю верным, чтобы появился наш футбольный симулятор, в котором наши ребята смогут играть за свою национальную сборную, команды Российской премьер-лиги, сборные регионов, поскольку в иностранных аналогах такой возможности нет, — сказал Аршавин. — Я считаю, что это сохранит интерес к футболу, так как многие ребята сейчас живут в виртуальном мире».

На вопрос Путина «Что надо сделать?» Аршавин ответил: «Просто помочь «Газпрому», чтобы они сделали свой симулятор».

Аршавин занимает пост гендиректора по спортивному развитию и входит в состав правления футбольного «Зенита», владельцем которого является «Газпром».

Серия игр FIFA от компании EA Sports являлась самой популярной среди спортивных симуляторов и выпускалась на протяжении 29 лет.

В мае 2023 года компания Electronic Arts решила прекратить партнерские отношения с ФИФА, в результате чего футбольный симулятор FIFA был переименован. FIFA 23 стала последней игрой в серии. Следующая версия получила новое название — EA Sports FC.

В марте 2022 года компания EA Sports удалила сборную России и все российские клубы из игр серии футбольных симуляторов FIFA из-за событий на Украине.