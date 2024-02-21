 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Аршавин попросил Путина помочь «Газпрому» создать аналог игры FIFA

Аршавин попросил Путина помочь «Газпрому» создать аналог игры FIFA
На вопрос Путина «Что надо сделать?» Аршавин ответил: «Просто помочь «Газпрому», чтобы они сделали свой симулятор». Из симулятора от Electronic Arts сборную России убрали в 2022 году
Президент России Владимир Путин (слева на первом плане), фигуристка Камила Валиева (справа на первом плане), бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года по футболу Андрей Аршавин (слева на втором плане) и экс-президент Международной федерации хоккея Рене Фазель (справа на втором плане) во время церемонии открытия международного мультиспортивного турнира &laquo;Игры будущего&raquo; в международном выставочном центре &laquo;Казань Экспо&raquo;.
Президент России Владимир Путин (слева на первом плане), фигуристка Камила Валиева (справа на первом плане), бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года по футболу Андрей Аршавин (слева на втором плане) и экс-президент Международной федерации хоккея Рене Фазель (справа на втором плане) во время церемонии открытия международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» в международном выставочном центре «Казань Экспо». (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Бывший капитан сборной России по футболу и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин попросил президента России Владимира Путина помочь в создании отечественного аналога компьютерной игры FIFA (сейчас переименована в FC). Он обратился к Путину во время прошедшей в Казани церемонии открытия первых Игр будущего. Видео с этим моментом размещено в телеграм-канале пресс-службы президента России.

«Считаю верным, чтобы появился наш футбольный симулятор, в котором наши ребята смогут играть за свою национальную сборную, команды Российской премьер-лиги, сборные регионов, поскольку в иностранных аналогах такой возможности нет, — сказал Аршавин. — Я считаю, что это сохранит интерес к футболу, так как многие ребята сейчас живут в виртуальном мире».

На вопрос Путина «Что надо сделать?» Аршавин ответил: «Просто помочь «Газпрому», чтобы они сделали свой симулятор».

Аршавин занимает пост гендиректора по спортивному развитию и входит в состав правления футбольного «Зенита», владельцем которого является «Газпром».

Серия игр FIFA от компании EA Sports являлась самой популярной среди спортивных симуляторов и выпускалась на протяжении 29 лет.

В мае 2023 года компания Electronic Arts решила прекратить партнерские отношения с ФИФА, в результате чего футбольный симулятор FIFA был переименован. FIFA 23 стала последней игрой в серии. Следующая версия получила новое название — EA Sports FC.

В марте 2022 года компания EA Sports удалила сборную России и все российские клубы из игр серии футбольных симуляторов FIFA из-за событий на Украине.

В программу реновации Москвы включили 12 новых точек. Карта

Как прошла церемония открытия турнира «Игры будущего». Фото, видео

У моего банка отозвали лицензию. Что делать с кредитом и вкладом?

Дачников обяжут самостоятельно бороться с борщевиком. Подробности

Что войдет в 13-й пакет санкций ЕС против России

США объявили в розыск хакера из России. Чем он известен

Стало известно, кого исключат из санкционного списка ЕС

Где в Москве выгодно покупать жилье в 2024 году. Список районов

Список попадающих под налог на роскошь машин обновят. Какие модели в него войдут

Netflix показал финальный трейлер сериала «Аватар: Легенда об Аанге». Видео
Теги
Андрей Аршавин Владимир Путин Футбол ФК Зенит Газпром Игры будущего
Материалы по теме
Путин назвал Россию одной из ведущих спортивных держав мира
Спорт
Песков заявил, что Путин поддерживает Валиеву
Спорт
Путин в присутствии шести президентов и Валиевой открыл Игры будущего
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 99,9 (+0,34) Инвестиции, 21 фев, 16:39 Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 92,44 (+0,09) Инвестиции, 21 фев, 16:39
Путину рассказали о Dota 2 Технологии и медиа, 00:24
Bloomberg узнал о «втором спасательном круге» для Украины от МВФ Экономика, 00:17
«Сбер» начал работу над искусственным интеллектом для роботов Технологии и медиа, 00:00
Застрявшие в Мозамбике моряки вернулись в Россию Общество, 21 фев, 23:56
Аршавин попросил Путина помочь «Газпрому» создать аналог игры FIFA Спорт, 21 фев, 23:51
WP рассказала, как украинцы отступали из Авдеевки Политика, 21 фев, 23:25
Квартиры для инвестиций: какие выбирать, чтобы приумножить вложения РБК и ПИК, 21 фев, 23:15
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Пресс-служба Сальдо опровергла информацию о его гибели Политика, 21 фев, 23:10
В ВШЭ спрогнозировали рост неблагоприятных климатических условий в России Общество, 21 фев, 23:08
Европейцы назвали самый вероятный исход конфликта на Украине Политика, 21 фев, 22:37
Медведев прокомментировал убийство угнавшего Ми-8 россиянина Политика, 21 фев, 22:32
Пресс-секретарь Зеленского анонсировал «нечто особенное» на 25 февраля Политика, 21 фев, 22:24
Медведев объяснил, когда задачи спецоперации будут считаться выполненными Политика, 21 фев, 22:18
Суд арестовал руководство общества глухих по делу о растрате Общество, 21 фев, 22:09