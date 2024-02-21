Аршавин попросил Путина помочь «Газпрому» создать аналог игры FIFA
Бывший капитан сборной России по футболу и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин попросил президента России Владимира Путина помочь в создании отечественного аналога компьютерной игры FIFA (сейчас переименована в FC). Он обратился к Путину во время прошедшей в Казани церемонии открытия первых Игр будущего. Видео с этим моментом размещено в телеграм-канале пресс-службы президента России.
«Считаю верным, чтобы появился наш футбольный симулятор, в котором наши ребята смогут играть за свою национальную сборную, команды Российской премьер-лиги, сборные регионов, поскольку в иностранных аналогах такой возможности нет, — сказал Аршавин. — Я считаю, что это сохранит интерес к футболу, так как многие ребята сейчас живут в виртуальном мире».
На вопрос Путина «Что надо сделать?» Аршавин ответил: «Просто помочь «Газпрому», чтобы они сделали свой симулятор».
Аршавин занимает пост гендиректора по спортивному развитию и входит в состав правления футбольного «Зенита», владельцем которого является «Газпром».
Серия игр FIFA от компании EA Sports являлась самой популярной среди спортивных симуляторов и выпускалась на протяжении 29 лет.
В мае 2023 года компания Electronic Arts решила прекратить партнерские отношения с ФИФА, в результате чего футбольный симулятор FIFA был переименован. FIFA 23 стала последней игрой в серии. Следующая версия получила новое название — EA Sports FC.
В марте 2022 года компания EA Sports удалила сборную России и все российские клубы из игр серии футбольных симуляторов FIFA из-за событий на Украине.
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