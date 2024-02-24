Нагорный сообщил о разработке аналога FIFA после обращения к Путину
Российский аналог футбольного симулятора FIFA (сейчас игра называется
EA Sports FC) уже находится в разработке. Об этом ТАСС рассказал глава Всероссийской федерации фиджитал-спорта, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный.
21 февраля на открытии Игр будущего в Казани бывший футболист сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин попросил президента страны Владимира Путина помочь в создании отечественного аналога компьютерной игры FIFA. На вопрос Путина «Что надо сделать?» — Аршавин ответил: «Просто помочь «Газпрому», чтобы они сделали свой симулятор».
«На самом деле я знаю, что он уже разрабатывается. Повестка была в том, чтобы не попросить его разработать у президента, а попросить поддержать инициативу», — сказал Нагорный.
По словам Нагорного, он надеется в скором времени увидеть аналог FIFA, который разрабатывает «Газпром». «Я знаю, что на разработку игры нужен не один год, это десятки лет. Но так или иначе работа уже в процессе, поэтому рано или поздно мы увидим эту игру», — заключил Нагорный.
Серия игр FIFA от компании EA Sports являлась самой популярной среди спортивных симуляторов и выпускалась на протяжении 29 лет.
В мае 2023 года компания Electronic Arts решила прекратить партнерские отношения с ФИФА, в результате чего футбольный симулятор FIFA был переименован. FIFA 23 стала последней игрой в серии. Следующая версия получила новое название — EA Sports FC.
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