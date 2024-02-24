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Нагорный сообщил о разработке аналога FIFA после обращения к Путину

Нагорный сообщил о разработке аналога FIFA после обращения к Путину
На этой неделе на открытии Игр будущего в Казани Андрей Аршавин попросил Владимира Путина помочь «Газпрому» создать аналог игры FIFA. Глава Всероссийской федерации фиджитал-спорта заявил, что игра уже находится в разработке
Фото: Mark Robinson / Getty Images
Фото: Mark Robinson / Getty Images

Российский аналог футбольного симулятора FIFA (сейчас игра называется
EA Sports FC) уже находится в разработке. Об этом ТАСС рассказал глава Всероссийской федерации фиджитал-спорта, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный.

21 февраля на открытии Игр будущего в Казани бывший футболист сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин попросил президента страны Владимира Путина помочь в создании отечественного аналога компьютерной игры FIFA. На вопрос Путина «Что надо сделать?» — Аршавин ответил: «Просто помочь «Газпрому», чтобы они сделали свой симулятор».

«На самом деле я знаю, что он уже разрабатывается. Повестка была в том, чтобы не попросить его разработать у президента, а попросить поддержать инициативу», — сказал Нагорный.

Аршавин попросил Путина помочь «Газпрому» создать аналог игры FIFA
Спорт
Президент России Владимир Путин (слева на первом плане), фигуристка Камила Валиева (справа на первом плане), бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года по футболу Андрей Аршавин (слева на втором плане) и экс-президент Международной федерации хоккея Рене Фазель (справа на втором плане) во время церемонии открытия международного мультиспортивного турнира &laquo;Игры будущего&raquo; в международном выставочном центре &laquo;Казань Экспо&raquo;

По словам Нагорного, он надеется в скором времени увидеть аналог FIFA, который разрабатывает «Газпром». «Я знаю, что на разработку игры нужен не один год, это десятки лет. Но так или иначе работа уже в процессе, поэтому рано или поздно мы увидим эту игру», — заключил Нагорный.

Серия игр FIFA от компании EA Sports являлась самой популярной среди спортивных симуляторов и выпускалась на протяжении 29 лет.

В мае 2023 года компания Electronic Arts решила прекратить партнерские отношения с ФИФА, в результате чего футбольный симулятор FIFA был переименован. FIFA 23 стала последней игрой в серии. Следующая версия получила новое название — EA Sports FC.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Газпром компьютерная игра Никита Нагорный
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