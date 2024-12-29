Илон Маск отреагировал мемом на отстранение Карлсена от ЧМ за джинсы
Миллиардер Илон Маск мемом про «базу» прокомментировал отказ Магнуса Карлсена сменить джинсы на брюки на чемпионате мира по рапиду в Нью-Йорке, за который норвежского шахматиста в итоге сняли с турнира.
Под заявлением международной федерации (FIDE) в соцсети X о дисквалификации норвежца и его фотографией в джинсах Маск написал: «Magnus is based», добавив эмодзи «смех до слез».
Англоязычный мем «based» (в русском языке «это база») обычно означает положительную оценку за непосредственное поведение без оглядки на мнение окружающих.
Своеобразным и «экстравагантным» поведение Карлсена назвал и первый зампред Госдумы и вице-президент Федерации шахмат России Александр Жуков.
«Магнус, конечно, не прав, поставил себя выше остальных. <...> Правила соревнований известны давно и всем, их должны соблюдать все, включая Карлсена. Не понимаю, зачем он начал спорить», — сказал Жуков Vseprosport.
Карлсен победил на чемпионате мира по рапиду и блицу в Самарканде в 2023 году. На турнире по рапиду в Нью-Йорке он получил штраф $200 за джинсы и дисквалификацию, после чего решил не участвовать и в соревнованиях по блицу.
Победителем чемпионата мира по рапиду в итоге стал 18-летний россиянин Володар Мурзин, а серебро и бронзу взяли Александр Грищук и Ян Непомнящий соответственно.
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