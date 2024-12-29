Илон Маск отреагировал мемом на отстранение Карлсена от ЧМ за джинсы

Лидер рейтинга FIDE досрочно завершил ЧМ по рапиду за отказ сменить джинсы на брюки, после чего решил из принципа не выступать и в турнире по блицу. Маск оценил непосредственное поведение норвежца мемом про «базу»

Илон Маск (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Миллиардер Илон Маск мемом про «базу» прокомментировал отказ Магнуса Карлсена сменить джинсы на брюки на чемпионате мира по рапиду в Нью-Йорке, за который норвежского шахматиста в итоге сняли с турнира.

Под заявлением международной федерации (FIDE) в соцсети X о дисквалификации норвежца и его фотографией в джинсах Маск написал: «Magnus is based», добавив эмодзи «смех до слез».

Англоязычный мем «based» (в русском языке «это база») обычно означает положительную оценку за непосредственное поведение без оглядки на мнение окружающих.

Своеобразным и «экстравагантным» поведение Карлсена назвал и первый зампред Госдумы и вице-президент Федерации шахмат России Александр Жуков.

«Магнус, конечно, не прав, поставил себя выше остальных. <...> Правила соревнований известны давно и всем, их должны соблюдать все, включая Карлсена. Не понимаю, зачем он начал спорить», — сказал Жуков Vseprosport.

Карлсен победил на чемпионате мира по рапиду и блицу в Самарканде в 2023 году. На турнире по рапиду в Нью-Йорке он получил штраф $200 за джинсы и дисквалификацию, после чего решил не участвовать и в соревнованиях по блицу.

Победителем чемпионата мира по рапиду в итоге стал 18-летний россиянин Володар Мурзин, а серебро и бронзу взяли Александр Грищук и Ян Непомнящий соответственно.