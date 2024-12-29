Лавров заявил об изумлении из-за отстранения Карлсена за дресс-код

Лавров заявил, что отстранение Карлсена с ЧМ за дресс-код вызывает изумление

Норвежца Магнуса Карлсена дисквалифицировали с ЧМ по рапиду в Нью-Йорке за отказ сменить джинсы на брюки. Сергей Лавров заявил, что это вызывает изумление

Сергей Лавров (Фото: Roman Naumov / Ura.ru / Global Look Press)

Исключение норвежского шахматиста Магнуса Карлсена из числа участников чемпионата мира по рапиду в Нью-Йорке за то, что он пришел играть в джинсах, вызывает «изумление, если не остолбенение», заявил газете «Коммерсантъ» министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Карлсена, 16-го чемпиона мира, 28 декабря оштрафовали на $200 за джинсы и дисквалифицировали за нарушение дресс-кода — он отказался переодеваться. Норвежец в знак протеста снялся и с чемпионата по блицу, который начнется сразу после соревнований по рапиду.

Лавров отметил, что сам в шахматы не играет, но этой темой интересуется. «Тогда уж и [Владимира] Зеленского надо за дресс-код отовсюду гнать, это б многие проблемы решило», — сказал глава российского МИД.

Зеленский после начала военной операции России вместо деловых костюмов носит одежду в стиле «милитари».

На турнире в Нью-Йорке за несоответствие дресс-коду ранее оштрафовали и российского гроссмейстера Яна Непомнящего, который пришел в кроссовках.

На турнире 2022 года в Алма-Ате Карлсен опоздал на партию из-за пробок и играл в спортивных штанах, но потом переоделся. На том же турнире Непомнящего заставили снять футболку с цитатой Лионеля Месси с чемпионата мира по футболу на испанском языке: «Что уставился, придурок? Иди отсюда».

Карлсен в 2023 году выиграл соревнования и по рапиду, и по блицу на чемпионате мира в Самарканде.