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Российский шахматист в 18 лет выиграл чемпионат мира по рапиду

Россиянин Мурзин в 18 лет выиграл чемпионат мира по быстрым шахматам
Тройку призеров мужского турнира составили россияне Володар Мурзин, Александр Грищук и Ян Непомнящий; у женщин Екатерина Лагно заняла третье место. Чемпиона мира 2023 года Магнуса Карлсена ранее дисквалифицировали за джинсы
Володар Мурзин
Володар Мурзин (Фото: Sylvia Lederer / XinHua / Global Look Press)

Россиянин Володар Мурзин стал победителем чемпионата мира по быстрым шахматам (рапиду), который прошел в Нью-Йорке.

На счету 18-летнего гроссмейстера 10 очков после 13 партий.

В тройку призеров также вошли россияне Александр Грищук (серебро) и Ян Непомнящий (бронза), у которых по 9,5 очка.

Мурзин после победы заявил, что очень счастлив. «Я очень нервничал сегодня, потому что это большой турнир с сильными оппонентами. Временами мне везло», — цитирует россиянина пресс-служба международной федерации FIDE.

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Женский чемпионат мира по рапиду выиграла индийская шахматистка Хампи Конеру, второй стала китаянка Цзюй Вэньцзюнь, россиянка Екатерина Лагно заняла третье место.

Мурзин родился в Нижнем Тагиле. Гроссмейстер находится на 64-м месте в рейтинге FIDE.

В прошлом году чемпионат мира по рапиду выиграл норвежец Магнус Карлсен, но на турнире в Нью-Йорке его дисквалифицировали за нарушение дресс-кода: гроссмейстер пришел в джинсах и не стал переодеваться.

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Теги
Анна Сатдинова
шахматы Международная шахматная федерация (FIDE) Володар Мурзин Александр Грищук Ян Непомнящий
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