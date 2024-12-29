Россиянин Мурзин в 18 лет выиграл чемпионат мира по быстрым шахматам

Российский шахматист в 18 лет выиграл чемпионат мира по рапиду

Тройку призеров мужского турнира составили россияне Володар Мурзин, Александр Грищук и Ян Непомнящий; у женщин Екатерина Лагно заняла третье место. Чемпиона мира 2023 года Магнуса Карлсена ранее дисквалифицировали за джинсы

Володар Мурзин (Фото: Sylvia Lederer / XinHua / Global Look Press)

Россиянин Володар Мурзин стал победителем чемпионата мира по быстрым шахматам (рапиду), который прошел в Нью-Йорке.

На счету 18-летнего гроссмейстера 10 очков после 13 партий.

В тройку призеров также вошли россияне Александр Грищук (серебро) и Ян Непомнящий (бронза), у которых по 9,5 очка.

Мурзин после победы заявил, что очень счастлив. «Я очень нервничал сегодня, потому что это большой турнир с сильными оппонентами. Временами мне везло», — цитирует россиянина пресс-служба международной федерации FIDE.

Женский чемпионат мира по рапиду выиграла индийская шахматистка Хампи Конеру, второй стала китаянка Цзюй Вэньцзюнь, россиянка Екатерина Лагно заняла третье место.

Мурзин родился в Нижнем Тагиле. Гроссмейстер находится на 64-м месте в рейтинге FIDE.

В прошлом году чемпионат мира по рапиду выиграл норвежец Магнус Карлсен, но на турнире в Нью-Йорке его дисквалифицировали за нарушение дресс-кода: гроссмейстер пришел в джинсах и не стал переодеваться.