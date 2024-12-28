Магнуса Карлсена сняли с чемпионата мира по рапиду из-за джинсов

Действующий чемпион мира по быстрым шахматам и блицу пришел на соревнования в джинсах, нарушив дресс-код, и отказался их переодевать. За это его дисквалифицировали. После этого норвежец заявил, что также снимается с ЧМ по блицу

Магнус Карлсен (Фото: FIDE)

Норвежца Магнуса Карлсена дисквалифицировали на чемпионате мира по рапиду за нарушение дресс-кода. Об этом сообщается в аккаунте Международной шахматной федерации (FIDE) в соцсети Х.

Сначала Карлсена оштрафовали на $200 за то, что он пришел на соревнования в джинсах. Действующий чемпион мира по рапиду и блицу отказался их переодевать, за это его сняли с турнира. Ранее россиянина Яна Непомнящего также оштрафовали на $200 за кроссовки, он их переодел и продолжил участие в чемпионате.

«Правила FIDE для чемпионатов мира по быстрым шахматам и блицу, включая дресс-код, призваны обеспечить профессионализм и справедливость для всех участников. Сегодня Магнус Карлсен нарушил дресс-код, надев джинсы, которые явно запрещены в соответствии с давними правилами этого мероприятия. Главный арбитр сообщил Карлсену о нарушении, выписал штраф в размере $200 и потребовал, чтобы он сменил одежду», — говорится в сообщении FIDE.

Карлсен отказался и не был включен в пару на девятый тур. «Это решение было принято беспристрастно и в равной степени относится ко всем игрокам», — добавили в FIDE.

В FIDE добавили, что правила по дресс-коду действуют уже много лет и хорошо известны всем участникам. «FIDE также позаботилась о том, чтобы места проживания игроков находились в нескольких минутах ходьбы от места проведения игр, что делает соблюдение правил более удобным. FIDE по-прежнему привержена продвижению шахмат и их ценностей, включая уважение к правилам, которым все участники соглашаются следовать», — заключили в FIDE.

После дисквалификации Карлсен заявил, что не будет участвовать в чемпионате первенстве по блицу, который начнется сразу после турнира по рапиду, где после восьми туров он занимал 41-е место, набрав пять очков.

Карлсен отметил, что пошел на принцип, когда его попросили переодеться, а он отказался. «Я поеду куда-нибудь, где погода лучше, чем в Нью-Йорке. Все в порядке, FIDE может выдвигать свои правила, я не против. Мой ответ — отлично, тогда я ухожу», — сказал норвежец.