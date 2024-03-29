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Федотов начнет выступать в НХЛ в качестве запасного голкипера

Федотов начнет выступать в НХЛ за «Филадельфию» в качестве запасного голкипера
Генеральный менеджер «Филадельфии» Даниэль Бриер заявил, что Самуэль Эрссон остается номером один, но россиянин, который присоединился к команде 29 марта, сразу будет сменщиком шведа
Иван Федотов
Иван Федотов (Фото: «Филадельфия Флайерз»)

Генеральный менеджер клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз» Даниэль Бриер рассказал на пресс-конференции, что российский новичок Иван Федотов начнет выступать за команду в качестве запасного голкипера.

После перехода Федотова швед Феликс Сандстрем был отправлен в фарм-клуб. Основным голкипером в «Флайерз» сейчас является другой швед Самуэль Эрссон.

«Мы были откровенны с Эрссоном и Сандстремом, они были в курсе событий. Мы сказали Сэму, что он заслужил право быть номером один», — сказал Бриер.

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Ближайший матч регулярного чемпионата «Филадельфия» проведет в ночь на 31 марта дома против «Чикаго Блэкхоукс». Федотов уже находится в действующем ростере клуба и имеет право сыграть в этой встрече, так же, как и в плей-офф НХЛ, если команда туда отберется.

Накануне московский ЦСКА расторг с 27-летним Федотовым контракт. «Филадельфия» 29 марта объявила о переходе россиянина. У него уже был однолетний контракт с «Флайерз», который сейчас вступил в силу. После завершения нынешнего сезона голкипер станет неограниченно свободным агентом, в «Филадельфии» рассчитывают подписать с ним новый контракт.

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Федотов должен был оказаться в НХЛ еще перед прошлым сезоном, но его внезапно призвали в армию, а затем он вернулся в ЦСКА. При этом НХЛ приостановила действие контракта Федотова с «Флайерз».

Голкипер является обладателем Кубка Гагарина 2022 года в составе ЦСКА и вице-чемпионом Олимпиады в Пекине в составе сборной России.

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Хоккей НХЛ Филадельфия Флайерз Иван Федотов
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