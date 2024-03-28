«Бессмыслица». ЦСКА отказался от вратаря, который поссорил Россию с IIHF

ЦСКА расторг контракт с голкипером Иваном Федотовым, который прошлым летом оказался в центре скандала из-за контракта с клубом НХЛ. Об этом в подборке «РБК Спорт»

Иван Федотов (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Московский ЦСКА расторг контракт с вратарем Иваном Федотовым, оказавшимся прошлым летом в центре скандала из-за контракта с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз».

Российский голкипер после чемпионского сезона 2021/22 отказался от продлить контракт с ЦСКА и подписал однолетнее соглашение с «Филадельфия Флайерз». Однако перед отъездом он был задержан и отправлен в армию для прохождения срочной службы.

Федотов летом 2023 года после завершения службы подписал контракт с ЦСКА. В НХЛ сочли, что контракт вратаря все еще действителен, поэтому он не имеет права играть за другие клубы. Международная федерация хоккея (IIHF) встала на сторону НХЛ и 14 августа дисквалифицировала Федотова до конца 2023 года, а ЦСКА получил запрет на международные трансферы на один сезон.

Несмотря на это в ЦСКА сообщили, что заявят игрока на стартовый матч КХЛ с «Ак Барсом» и не намерены соблюдать решение IIHF. За несколько часов до игры стало известно, что КХЛ допустила Федотова к участию в матче.

«Команда ЦСКА подала заявку и включила Федотова на матч. КХЛ заявку приняла, Федотов сыграет сегодня. КХЛ и ЦСКА не согласны с решением IIHF, которое ущемляет права россиянина на труд, — пояснил президент КХЛ Алексей Морозов. — Мы живем по законам России. Мы не нарушаем норм IIHF, продолжаем трансферную политику. Решение заявить Федотова не приведет к нарушению отношений с IIHF».

По словам Морозова, в защиту Федотова выступила Генпрокуратура и направила в ФХР, КХЛ и клуб предупреждение о недопустимости нарушения прав российского гражданина на труд.

В ответ глава IIHF Люк Тардифф пригрозил Федерации хоккея России (ФХР) новыми санкциями. Также он отметил, что о снятии отстранения российских команд не может быть речи из-за дела Федотова.

«Все, кажется, забыли или игнорируют, что в отношении Федотова ведется дисциплинарное дело, — заявил он «Спорт-Экспрессу». — Для начала нужно показать, что российский хоккей готов уважать руководство IIHF и наши правила, универсальное понятие контракта, международные правила трансферов, IIHF и санкции Независимого дисциплинарного совета».

«Действительно ли российский хоккей хочет вернуться в соревнования IIHF? Российский хоккей должен адаптироваться и принять правила, которые принимают и уважают все остальные федерации, а не наоборот», — резюмировал Тардиф.

В итоге возвращение Федотова в ЦСКА не принесло ожидаемой пользы армейскому клубу. По итогам регулярного сезона Федотов занял 26-е место по проценту отраженных бросков (91,4) и 16-е по коэффициенту надежности (пропущенные шайбы — 2,37 в среднем за игру). Большое количество шайб голкипер пропустил из-за слабой игры ловушкой.

Мнение экспертов

Вячеслав Фетисов, двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы

«ЦСКА и главный тренер команды взяли большой риск, когда доверили судьбу сезона в руки Ивана, у которого долгое время не было игровой практики. Тем не менее по ходу сезона он стал набирать спортивную форму, в итоге команда в первом раунде вылетела. Большие риски не оправдали себя. Особенно в начале сезона ему было непросто. Тем более, команда, которая два года подряд выигрывала Кубок Гагарина, большие ожидания были у болельщиков. В общем, не сложился у него сезон.

На IIHF вообще не стоит обращать внимания, бессмысленная история. На все есть своя позиция, хотя все это уже прописано, здесь не надо гадать на кофейной гуще. Сейчас никаких отношений ФХР с IIHF нет, они никаким образом не идут навстречу, попирая все права молодежных и юношеских команд. Беспредел... Федотов лишь повод, они нас за дураков считают? Завтра они скажут, что бабушка у Федотова была экстремистской или что-то еще», — сказал Фетисов «РБК Спорт».

Вячеслав Быков, бывший тренер сборной России

«26-е место по отраженным броскам в регулярке не очень высокий результат, но сезон на сезон не приходится. Тем более, у вратаря есть большая нагрузка психологическая и физическая. Думаю, что он вместе со своим тренерским штабом сделает правильные выводы и уже в следующем сезоне будет в полной форме. Сложно сказать, была бы IIHF лояльнее, если бы не ситуация с Федотовым. Ребята играют в хоккей, а есть игра между органами, которые обслуживают этот матч. Это не игра, а битва за то, чтобы дать игроку возможность раскрыть свой потенциал и шанс болельщикам воочию идентифицироваться с ребятами. Одни играют на льду, другие пытаются добиться победы в кабинетах. Это судьба отдельно взятого игрока. И это нужно рассчитывать, а не только личные амбиции кого-то в организациях», — заявил Быков «РБК Спорт».

Александр Зайцев, бывший арбитр международной категории

«Очень слабый сезон для Ивана. Он не показал той игры, которая была раньше, и не выручил команду. Играл на среднем уровне. Он не помог команде. IIHF сейчас будет все нам припоминать. Сам факт в том, если он собирается дальше играть в «Филадельфии» и будет играть, то эти нюни международной федерации можно оставить где-то в стороне. НХЛ плюют на IIHF. То есть, вне зависимости от международной федерации, НХЛ делает все, что хочет. Правильно ФХР сделали, что послали международную федерацию, которая и так нас ущемляет. Ситуация с Федотовым дала лишний повод для того, чтобы нас ущемлять, якобы мы не выполняем их указания», — отметил Зайцев «РБК Спорт».

Алексей Терещенко, экс-игрок московского «Динамо», трехкратный чемпион мира по хоккею

«Сложно оценить сезон Ивана. Не все получилось, но и не все зависело от него в этом сезоне. Я считаю, что ситуация с Федотовым никак не связана с отношениями с международной федераций и вовсе не усугубила конфликт. Они ерунду говорят. Это просто повод придумать причину. Болтуны они и в Африке болтуны. Это никак не усугубило конфликт», — сказал Терещенко «РБК Спорт».