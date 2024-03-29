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Клуб НХЛ объявил о переходе разорвавшего контракт с ЦСКА Федотова

Клуб НХЛ «Филадельфия» объявил о переходе разорвавшего контракт с ЦСКА Федотова
У хоккеиста ранее был контракт с «Филадельфией», но вместо игры в НХЛ он оказался в армии, а потом подписал соглашение с ЦСКА. Накануне армейцы объявили о расторжении контракта с 27-летним голкипером
Иван Федотов
Иван Федотов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

«Филадельфия Флайерз» объявила о переходе российского голкипера Ивана Федотова. Об этом сообщается на странице клуба НХЛ в соцсети Х.

«Иван Федотов, добро пожаловать в «Филадельфию», — говорится в сообщении.

Фото: «Филадельфия Флайерз»
Фото: «Филадельфия Флайерз»

Накануне московский ЦСКА расторг с 27-летним Федотовым контракт.

Федотова перед прошлым сезоном вместо поездки в НХЛ, где у него был подписан контракт с «Филадельфией», внезапно призвали в армию, а после прохождения службы хоккеист подписал двухлетнее соглашение с ЦСКА.

НХЛ дисквалифицировала игрока до конца 2023 года, но КХЛ в итоге разрешила ему играть. Международная федерация (IIHF) запретила ЦСКА международные трансферы на один сезон и оштрафовала Федерацию хоккея России, а ее дисциплинарный комитет в декабре отклонил апелляцию игрока и клуба. Глава IIHF Люк Тардиф пригрозил голкиперу новыми санкциями.

Федотов является обладателем Кубка Гагарина 2022 года в составе ЦСКА и вице-чемпионом Олимпиады в Пекине в составе сборной России.

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Хоккей НХЛ Филадельфия Флайерз Иван Федотов ХК ЦСКА
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